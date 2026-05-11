Les voitures d'occasion reconditionnées, une solution qui séduit de plus en plus de Français

Les voitures d'occasion reconditionnées sont vendues 20 à 30 % moins chères que les neuves. (illustration) (manfredrichter / Pixabay)

Le reconditionnement se décline aussi dans l'automobile. Face à l'envolée des prix des véhicules neufs, le marché de la voiture d'occasion reconditionnée connaît une forte croissance en France, rapporte TF1 Info . À Lens, le Centre de rénovation de véhicules d'occasion, présenté comme le plus grand du pays, produit 30 000 véhicules de ce type par an.

Le reconditionnement d'un véhicule dure environ une dizaine de jours. Les voitures proviennent majoritairement de particuliers et d'entreprises françaises, complétées par des apports d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou de Suède. Ces véhicules affichent en moyenne six ans d'âge et 60 000 kilomètres au compteur.

Un diagnostic pour déterminer les pièces à changer

Le processus débute par un lavage, puis un diagnostic des pièces abîmées. Viennent ensuite les opérations mécaniques : vidange, changement de la courroie de distribution, révision du freinage, mais aussi des travaux de carrosserie, précise TF1 Info .

La part des véhicules électriques reconditionnés a augmenté rapidement. Dans l'usine du groupe Stellantis à Hordain, elle est passée de 15-20 % à près de 50 % de la production quotidienne en quelques semaines seulement, en raison de la flambée des prix du carburant. Une voiture de 4 ans et 60 000 km ressort de l'atelier avec une batterie affichant 95,1 % de capacité soit 450 km d’autonomie contre 480 km pour la neuve. Renault mise également sur le reconditionnement dans son ancienne usine de Flins-sur-Seine. Le constructeur y prépare véhicules, moteurs et batteries.

Le reconditionnement présente plusieurs avantages pour les clients : des prix 20 à 30 % inférieurs à ceux du neuf et des délais de livraison plus courts.