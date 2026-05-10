Polémique autour de Master Poulet à Saint‑Ouen: existe‑t‑il un lien entre fast‑food et désertification du centre‑ville?

Certains travaux en urbanisme et en santé publique indiquent qu’il existe des liens entre l’implantation d’enseignes de malbouffe et la désertification des centres-villes. (crédit: Adobe Stock)

L'opposition du maire de Saint-Ouen, en région parisienne, à l'ouverture d'un restaurant de l'enseigne Master Poulet dans sa commune pose la question de la place de la restauration rapide dans les centres-villes. La multiplication de ces enseignes est parfois accusée d'en accélérer la désertification. À moins que ce ne soit l'inverse? Qu'en dit la recherche? Lutter contre ce mouvement a-t-il une probabilité de réussite? Quels sont les moyens les plus efficaces d'y parvenir?

Nice-Matin rappelait dans son édition du 9 octobre 2025 que la France rurale voyait disparaître ses commerces alimentaires à un rythme alarmant. Ce sont près de 62% des communes qui ne disposeraient d'aucune boulangerie, épicerie ni de bar. En 1980, on n'en dénombrait que 25% dans la même situation. En quarante ans, ce phénomène a plus que doublé, illustrant la désertification progressive des campagnes françaises. Dans le même temps, la grande majorité des villes a vu le tissu de commerces de proximité évoluer drastiquement.

Le Parisien (2021) rapportait par exemple qu'à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), on comptait 18 fast-food pour 12 pharmacies. À l'inverse, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), on recense 18 pharmacies, six fast food ou sandwicheries auxquels s'ajoutent plusieurs bars à salade «premium». Dans des villes de moindre taille, hors d'Île-de-France, l'équation se vérifie aussi. À Annonay (Ardèche), l'une des communes les plus touchées par la désertification commerciale, on recense aujourd'hui 13 enseignes de tacos, kebabs, burgers et pizzas à emporter, pour sept pharmacies, soit pratiquement le double. Même population, région différente: à Vire (Calvados), ce sont cinq enseignes pour sept pharmacies.

La comparaison entre le nombre de lieux de restauration rapide et le nombre de pharmacie permet de mieux appréhender l'âge moyen d'une population. En effet, plus la population est vieillissante, moins elle serait portée vers des offres comme le fast-food.

Des liens entre malbouffe et désertification

Certains travaux en urbanisme et en santé publique indiquent ainsi qu'il existe des liens indirects (mais réels) entre l'implantation d'enseignes de malbouffe (fast-food), la désertification des centres-villes (fermeture de commerces, baisse de diversité commerciale…). L'aggravation des risques de santé et l'attractivité (ou le manque d'attractivité) pour certaines nouvelles populations. De façon synthétique, ces études montrent:

qu'il existe une association robuste entre l'exposition à la restauration rapide et des comportements alimentaires pouvant amener à de l'obésité…

qu'une surreprésentation des enseignes de malbouffe dans certains quartiers fragilisés est identifiée;

que l'augmentation de la vacance commerciale va de pair avec une moindre diversité d'offre (plus d'enseignes standardisées, moins de commerces indépendants), contribuant à une image de dévitalisation.

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Pouvoir capter facilement les flux

Pour comprendre ces mouvements, il faut mentionner que les enseignes de restauration rapide s'installent généralement dans des contextes précis, comme le suggère un travail en cours que nous menons avec la Métropole Rouen Normandie. On parle notamment de villes (ou des centres-villes) où les loyers sont abordables et où de nombreux espaces vacants existent (centres-villes en déclin ou friches commerciales). Ensuite, elles cherchent des lieux où les flux de passage sont faciles à capter, et ce même si le tissu commercial traditionnel faiblit. Enfin, elles s'épanouissent dans des contextes avec une faible concurrence locale, les commerces indépendants fermant. On peut donc voir dans leur présence comme un symptôme de la fragilisation commerciale, même s'ils n'en sont peut-être pas la cause principale.

Ensuite, il faut comprendre le phénomène de désertification. Rappelons tout d'abord qu'il n'a, malheureusement, rien de nouveau. La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, se voulait un dispositif pour contrer ce phénomène. L'enveloppe d'un million d'euros débloquée l'année suivante pour financer les stratégies de développement urbain a bien montré son insuffisance. Les principaux acteurs se renvoyant la responsabilité de cette désertification.

Moins de diversité commerciale

Cette désertification se manifeste donc principalement par la fermeture de commerces indépendants. Ces fermetures entraînant naturellement une baisse de diversité dans l'offre (alimentaire, services, équipements…) qui va accélérer la disparition d'espaces de sociabilité.

Les principales causes de ces phénomènes sont connues. Elles ont été encore mises en avant dans le «Rapport de la mission sur l'avenir du commerce de proximité dans les centres-villes et les quartiers prioritaires de la politique de la ville» d'octobre 2025:

Tout d'abord la croissance des zones commerciales périphériques. De plus en plus nombreuses et censées attirer plus de monde, elles ont l'effet inverse du point de vue de l'attractivité des consommateurs dans les centres-villes. Certes, ils vont consommer plus, mais en dehors des zones où les commerçants-artisans se trouvent.

Deuxièmement, les mairies se tournent vers d'autres modèles en transformant les locaux en logements ou bureaux.

Enfin, la montée constante de l'e-commerce. Autant il peut être un moteur de changement positif (les études du cercap.fr notamment montrent l'impact fort de la numérisation sur la performance et pérennité des commerçants-artisans), autant il agit aussi comme un concurrent important des commerces traditionnels.

Un cercle vicieux?

Dans ce contexte, les chaînes de fast-food prospèrent car elles ont des modèles économiques standardisés et très résilients, capables d'absorber des fluctuations de clientèle. Ceci explique donc à terme leur plus grande présence dans les centres-villes. Et cette surreprésentation a un lien naturel sur l'attractivité.

En effet, l'image d'un centre-ville saturé de fast-food peut avoir un réel effet négatif pour certaines populations. Les classes moyennes et supérieures recherchent souvent dans leur centre-ville une offre locale, des circuits courts, des cafés indépendants, voire un marché alimentaire de qualité. Un centre-ville dominé par des franchises de fast-food peut ainsi être perçu comme peu authentique, peu qualitatif, ou en déclin.

Qui vit là?

Mais il se peut aussi que l'effet soit plus neutre, voire positif pour d'autres publics. De manière un peu simplifiée, les étudiants, les jeunes actifs à faible revenu ou les populations précaires y voient eux des prix abordables, des horaires d'ouverture larges et une offre alimentaire à bas coût. Le fast-food peut donc contribuer à attirer ou stabiliser ces populations. En ce sens, l'impact sur l'attractivité dépend fortement du profil socio-économique des habitants potentiels d'une ville ou d'un centre-ville.

Autrement dit, les fast-food ne sont pas généralement la cause originelle de la désertification, mais ils s'y insèrent, y prospèrent, et peuvent amplifier ses effets. Ainsi, un cercle vicieux, observé dans de nombreuses villes moyennes, peut-être présenté:

les commerces traditionnels partent ou ferment,

la diversité diminue, ce qui génère une perte d'attrait du centre-ville,

les enseignes plus standardisées s'installent,

le centre-ville voit son image détériorée,

l'attractivité des ménages plus aisés se réduit,

le déclin commercial se poursuit.

Loin d'être l'unique cause du phénomène, l'installation de fast-food constitue un marqueur et parfois un accélérateur de cette dynamique.

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Nouvelle dynamique

En tant que chercheurs, il est important d'étudier s'il est possible de changer la donne et de créer une nouvelle dynamique. Une approche plus vertueuse pourrait ainsi voir le jour en commençant par exemple à repenser la circulation des centres-villes en y redonnant une place principale aux piétons. Une approche hybride avec une augmentation de l'offre de stationnements en périphérie et une piétonnisation de l'hyper centre-ville paraît intéressante.

Ensuite, réinvestir sur les marchés alimentaires comme premier vecteur d'attractivité. De plus, relancer un soutien clair aux commerces indépendants (qui ne peuvent profiter de la force des réseaux des franchisés) est essentiel. Enfin, il est possible d'imaginer la mise en place d'une vraie politique de régulation de l'occupation commerciale, où les fast-foods deviennent simplement une composante parmi d'autres et ne nuisent plus à l'attractivité de l'ensemble.

Par Vincent Dutot (Full professeur Marketing Digital - Fondateur www.cercap.fr, EM Normandie) et Abel Mensah (Enseignant-Chercheur en Stratégie, Ascencia Business School)

Cet article est issu du site The Conversation