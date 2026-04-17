Télécoms : à quoi ressemblerait un marché à trois opérateurs ?

Avec l'annonce vendredi de l'ouverture de "négociations exclusives" pour racheter SFR, le secteur des télécoms français se rapproche un peu plus d'un retour à trois opérateurs, une reconfiguration inédite depuis l'arrivée de Free sur le marché du mobile en 2012.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Pourquoi passer à trois opérateurs ?

Le passage à trois opérateurs est plébiscité depuis plusieurs années par les acteurs français.

"Ils voient un marché à quatre comme un marché très concurrentiel", explique à l'AFP Marc Bourreau, économiste spécialisé dans les télécoms et professeur à l'école d'ingénieurs Télécom Paris.

Après une importante croissance du nombre de nouvelles cartes SIM, le nombre global d'abonnés mobile augmente depuis plusieurs années à un niveau beaucoup plus lent.

"Les opérateurs n'ont plus vraiment la capacité d'attirer de nouveaux consommateurs, c'est un marché à saturation, donc la concurrence est assez forte", poursuit M. Bourreau.

Dans ce contexte, l'ensemble des opérateurs s'est déclaré favorable à une telle évolution. "Il ne fait aucun doute qu'une consolidation en France créera de la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris pour nous", avait ainsi souligné en octobre le directeur financier d'orange, Laurent Martinez.

Quelles conséquences sur les prix ?

Si les opérateurs espèrent tirer des bénéfices plus importants sur un marché à trois, la question du maintien de prix bas agite les observateurs et les acteurs publics.

Les prix des forfaits mobiles et des abonnements fixes en France figurent parmi les plus attractifs d'Europe, selon une étude de l'Union européenne en 2022, en particulier sur les forfaits hauts de gamme.

Après l'officialisation de l'accord vendredi, le ministère de l'Économie a assuré qu'il resterait "extrêmement vigilant", notamment au sujet de "l'impact sur les prix des abonnements pour les consommateurs".

"Il y aura probablement une petite hausse des prix", note Stéphane Villard, associé chez Deloitte et spécialiste du secteur des télécoms. "Mais la structure à trois permet quand même de garder une intensité concurrentielle suffisante pour que la hausse des prix ne soit pas massive", soutient-il.

Dans leur communiqué vendredi, les opérateurs se voulaient rassurants, indiquant qu'ils souhaitaient "préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs".

Que deviendraient les clients SFR ?

Selon l'accord dévoilé vendredi, Bouygues Telecom devrait hériter du segment "B2B", les offres dédiées aux professionnels, tandis que l'activité grand public et les infrastructures seraient partagées entre les trois acheteurs.

Mais les trois opérateurs n'ont pas détaillé à ce stade le processus de transfert des abonnés SFR (mobile et box). Davantage d'éléments pourraient être révélés si un accord définitif voit le jour d'ici la fin de la période de négociations exclusives, qui s'achève le 15 mai.

Néanmoins, Bouygues Telecom, Free (Iliad) et Orange avaient déjà esquissé un cadre de transfert des abonnés à l'occasion de la remise de leur première offre de rachat en octobre.

Ils avaient alors indiqué qu'en cas d'acceptation du rachat, les actifs de SFR (Altice France) seraient transférés dans un premier temps au sein une société commune, avant d'être intégrés chez Bouygues Telecom, Orange et Free.

L'offre de rachat en cours de négociations, si elle est acceptée, devra aussi obtenir l'aval des autorités de concurrence compétentes.

Le sort des 8.000 salariés de SFR reste quant à lui incertain. Plusieurs syndicats ont d'ores et déjà exigé des garanties sur l'emploi dans le secteur.