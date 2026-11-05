TDAH et alimentation: pourquoi certains cerveaux peinent à s’arrêter de manger

Présenter un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pourrait constituer un facteur de vulnérabilité face à certains troubles de la conduite alimentaire. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

Des liens se font jour entre le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et l'alimentation.

Le fait de présenter un TDAH pourrait accroître la vulnérabilité à certains troubles de la conduite alimentaire, comme la boulimie.

Des travaux sont menés pour identifier les mécanismes à l'œuvre au niveau du cerveau, comme les situations à risque au quotidien.

Un paquet de biscuits entamé en début de soirée et vidé sans vraiment s'en rendre compte, une envie soudaine de manger déclenchée non pas à cause de la faim, mais à la suite d'une journée épuisante ou d'une émotion difficile à gérer… ces situations, bien connues dans les troubles des conduites alimentaires, concernent aussi des troubles neurodéveloppementaux tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Le TDAH est un trouble complexe qui touche environ 5% des enfants et 3% des adultes dans le monde. En France, le TDAH concerne environ 3,5% des enfants et 2,9% des adultes, selon les données épidémiologiques retenues par la Haute Autorité de santé.

Il bénéficie d'une visibilité récente. Cela s'explique surtout par une meilleure connaissance et donc un repérage plus précis des personnes qui, auparavant, passaient sous les radars du dépistage clinique.

Explorer les liens entre TDAH et alimentation

Cette meilleure compréhension permet aussi de mettre en lumière des difficultés longtemps restées au second plan, notamment celles liées à l'alimentation. Faire ses courses, acheter les bons produits, préparer un repas équilibré peut demander un effort considérable pour une personne avec TDAH. Ainsi, beaucoup finissent par se tourner vers des solutions rapides, comme le grignotage ou la restauration rapide.

Mais, comment la nourriture peut-elle devenir une récompense immédiate ou une stratégie de régulation émotionnelle, jusqu'à favoriser chez certains profils des conduites proches des troubles du comportement alimentaire? faisons le point.

À lire aussi | Comment transmettre à ses enfants de bonnes habitudes alimentaires et une saine image de leur corps?

Un cerveau attiré par le bénéfice immédiat?

Le cerveau des personnes atteintes de TDAH fonctionne différemment dans la manière de traiter les récompenses. Sans entrer dans le détail des processus neurobiologiques, on peut dire que le cerveau TDAH a tendance à surévaluer ce qui est disponible immédiatement au détriment de ce qui sera bénéfique plus tard.

En d'autres termes, le cerveau TDAH préfère le «tout de suite» au «plus tard». Les chercheurs parlent d'«impulsivité d'attente» qui correspond à la difficulté à attendre lorsqu'une gratification est immédiatement accessible.

La nourriture s'intègrerait parfaitement dans ce mécanisme. Elle est visible, concrète, accessible et procure rapidement du plaisir ou un soulagement. À l'inverse, les bénéfices d'une alimentation équilibrée restent trop éloignés dans le temps pour peser lourd dans la balance au moment où le paquet de biscuits est là, sur la table.

Certaines études montrent qu'en présence d'images d'aliments, les personnes ayant des symptômes élevés de TDAH et davantage de perte de contrôle alimentaire présentent une activation plus importante des régions cérébrales liées à la motivation et à la récompense. D'autres études, en revanche, ne trouvent pas de différence notable.

La nourriture ne serait donc pas automatiquement une «super-récompense» pour toutes les personnes avec un TDAH mais elle pourrait l'être dans certaines situations.

À lire aussi | Trouble des conduites alimentaires ou alimentation perturbée: où se situe la différence?

Quand l'inattention perturbe la gestion des repas

Les difficultés attentionnelles joueraient également un rôle perturbateur. En effet, une personne hyperfocalisée sur une tâche peut tout simplement oublier de manger ou ne pas percevoir les premiers signaux de faim. Lorsque la faim s'impose enfin, souvent de façon intense, les ressources de contrôle sont déjà épuisées par la fatigue ou la surcharge mentale liées à la tâche précédente.

Dans cet état, les signaux extérieurs prendraient facilement le dessus. Ainsi, une odeur ou un aliment visible, deviennent rapidement saillants. C'est ce que les chercheurs appellent la «réactivité alimentaire». Elle désigne la tendance à consommer de la nourriture lorsqu'elle est disponible ou particulièrement attirante, même après un repas.

Dans une étude menée sur 548 enfants, dont 396 enfants porteurs d'un TDAH, cette réactivité était significativement plus élevée chez les enfants avec TDAH. De plus, le TDAH apparaissait comme l'hypothèse la plus probable pour expliquer une grande partie du lien observé entre inattention et masse grasse.

Cela ne signifie pas pour autant que le TDAH cause directement la prise de poids. Il suggère plutôt une réaction en chaîne: l'inattention désorganise les repas, la faim s'intensifie, les capacités de contrôle s'affaiblissent et l'environnement alimentaire devient plus difficile à ignorer.

Des travaux de recherche récents ont par ailleurs montré que les difficultés d'inhibition et de contrôle émotionnel étaient associées à davantage de comportements alimentaires qualifiés d'«addictifs» chez plus de 1.000 enfants et adolescents avec un TDAH, sachant que le concept d'«addiction à l'alimentation» est discuté dans la communauté scientifique.

Manger pour apaiser, stimuler ou récompenser

Au-delà du plaisir immédiat, la nourriture peut aussi remplir une fonction de régulation émotionnelle. Les personnes avec un TDAH vivent souvent les frustrations du quotidien plus intensément: le stress, l'ennui ou la surcharge mentale peuvent être plus difficiles à apaiser.

Dans ces moments, manger offre un réconfort rapide. Un aliment apprécié détourne momentanément l'attention de l'émotion négative et diminue ainsi la tension intérieure. Ce sentiment de soulagement, aussi bref soit-il, suffit souvent pour que le cerveau mémorise l'association entre émotion difficile et nourriture.

Ce mécanisme de régulation émotionnelle appelé «alimentation émotionnelle», transforme la nourriture en source d'apaisement face à l'adversité. Une revue systématique portant sur 41 publications a montré que les émotions négatives expliquent une partie importante du lien entre symptômes du TDAH et comportements alimentaires problématiques.

L'alimentation émotionnelle peut être favorisée par une tendance à agir impulsivement sous l'effet d'émotions négatives, appelée urgence négative. Lorsqu'une émotion négative devient intense, certaines personnes peuvent être amenées à agir rapidement pour en diminuer l'inconfort. La nourriture peut alors constituer une réponse immédiatement accessible pour tenter d'apaiser cet état émotionnel. Le soulagement temporaire éventuellement ressenti après la prise alimentaire pourrait, par un mécanisme de renforcement négatif, favoriser la répétition de ce comportement lors de situations émotionnelles similaires.

Mais manger ne sert pas toujours à se calmer. Dans des travaux de recherche publiés en 2026, les adultes présentant un TDAH interrogés décrivent la nourriture comme une stimulation face à l'ennui, une récompense après un effort ou une façon de rechercher un goût ou une texture particulière. Ainsi, une même crise peut donc répondre à plusieurs besoins: apaiser, stimuler et récompenser.

Le TDAH, facteur de vulnérabilité des troubles de la conduite alimentaire

Ces mécanismes ne concernent pas toutes les personnes avec un TDAH de la même manière. Dans une étude menée auprès d'adultes consultant pour une obésité, 28,6% de ceux ayant un TDAH répondaient aux critères d'«addiction à l'alimentation», contre 9,1% des participants sans TDAH. Ces chiffres concernent une population clinique spécifique et ne peuvent donc pas être extrapolés à l'ensemble des personnes avec un TDAH.

Par ailleurs, on rappellera que le concept d'«addiction à l'alimentation» reste lui-même discuté: il ne constitue pas un diagnostic officiel, mais décrit une relation de dépendance d'un individu vis-à-vis de certains aliments riches en graisse ou en sucre.

Au-delà de ce concept, l'association entre le TDAH et les troubles des conduites alimentaires a été explorée par une métanalyse regroupant plus de 33.000 participants. Les résultats montrent que les personnes avec un TDAH avaient environ 3,8 fois plus de risques de présenter un trouble du comportement alimentaire.

Cette association concernait notamment la boulimie (définie comme une absorption d'une grande quantité de nourriture dans un temps restreint, associée à un sentiment de perte de contrôle, ndlr) et l'hyperphagie boulimique (qui se caractérise par des épisodes récurrents de crises de boulimie, mais sans le recours aux comportements compensatoires inappropriés caractéristiques de la boulimie, ndlr).

Ces résultats ne signifient pas que le TDAH conduit nécessairement à un trouble alimentaire, mais qu'il peut constituer un facteur de vulnérabilité.

À lire aussi | Novo Nordisk dévoile des données prometteuses sur l'impact cérébral et métabolique du CagriSema

Identifier les situations à risque pour activer les bons leviers

Dans ce contexte, dire à une personne qu'elle «manque de volonté» est non seulement faux, mais contre-productive. La honte et la culpabilité engendrées par cette réflexion risquent de renforcer le comportement alimentaire problématique.

Il serait plutôt utile d'identifier les situations à risque: repas sautés, périodes d'hyperfocalisation, fatigue, ennui, émotion difficile, présence immédiate d'un aliment attirant. À partir de là, des stratégies concrètes deviennent alors possibles: régulariser les repas, prévoir des options simples pour les moments où cuisiner paraît trop coûteux en énergie, éviter les états de faim extrême, aménager son environnement alimentaire et développer d'autres façons de réguler les émotions.

En résumé, le cerveau ne cherche pas mécaniquement du sucre pour «fabriquer de la dopamine». Ce qu'il cherche avant tout, chez certaines personnes avec un TDAH, c'est une réponse rapide, accessible et efficace à un état intérieur. Comprendre cette fonction invite plutôt à se demander ce que cherche la personne à apaiser, à stimuler ou à réguler? C'est souvent à partir de cette question qu'il devient possible de retrouver davantage de contrôle.

Par Hanane Desruets Badouh (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Cet article est issu du site The Conversation