Après des années difficiles, Quick repart à la conquête de la France et compte ouvrir 150 nouveaux restaurants

Après des années difficiles, Quick a repris son développement en France. (illustration) (Marie / Pixabay)

Alors que Quick ne comptait plus que 107 restaurants en 2021, l'enseigne a atteint le cap des 200 établissements en novembre 2026. Cette progression intervient après plusieurs années difficiles. Entre 2015 et 2021, le groupe Bertrand, alors propriétaire de la marque, avait en effet transformé 250 points de vente Quick en restaurants Burger King.

Racheté en août 2021 par le fonds d’investissement HIG Capital, Quick a relancé son développement dès 2022, raconte RMC Conso . « Il y a un vrai attachement des Français pour Quick : dès que nous avons remis le focus sur la marque, les clients ont été au rendez-vous » , se réjouit Frédéric Levacher, président de l'enseigne.

Des recettes emblématiques et des nouveautés

Pour reconquérir les consommateurs, l’enseigne s’appuie sur ses produits historiques, à commencer par le fameux Giant. Le positionnement sur les produits certifiés 100 % halal depuis 2010 et son offre végétarienne, lancée dès 2001, n’ont également pas changé.

Mais Quick mise aussi sur l’innovation, avec plus de 40 nouveautés lancées l’an dernier, des collaborations avec des marques et des personnalités, des menus inspirés des Avengers ou des Simpson, ainsi qu’un partenariat avec le chef Norbert Tarayre. Les prix sont un autre atout du groupe. Lancé en 2023 à 4,95 €, le menu « Qarrément bon » a été décliné en version « Super bon », avec deux burgers au lieu d’un mais sans dessert.

150 nouveaux Quick d'ici 2030

Pour poursuivre sur cette dynamique, Quick prévoit d’investir 500 millions d’euros et d’ouvrir 150 restaurants supplémentaires d’ici 2030, portant son réseau français à 350 établissements. À l’international, l’ouverture d’un premier restaurant en Suisse est prévue au premier semestre 2027. Des emplacements en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas sont recherchés.