Prix du gazole : quelle enseigne a le plus baissé ses tarifs cette semaine ?

Le prix du litre de gazole a baissé de 9,32 centimes en moyenne entre le 26 octobre et le 2 novembre. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Le prix du gazole a chuté cette semaine après la libération de 10 millions de barils issus des stocks stratégiques de l'Etat. Le prix du litre a baissé de 9,32 centimes en moyenne entre le 26 octobre et le 2 novembre, selon le baromètre Prix à la Pompe . 3 569 stations sur les 5 390 dont les données ont été analysées ont effectivement baissé leurs tarifs.

La diminution la plus forte est à mettre au crédit de Leclerc avec une chute moyenne de 18,21 centimes par litre dans 631 stations, indique Capital . Chez BP, la baisse a atteint 14,29 centimes par litre dans les 68 stations étudiées. Intermarché (-13,63 centimes dans 990 stations), Eni (-13,04 centimes dans 128 stations) et Esso (-12,53 centimes dans 446 stations) arrivent ensuite.

Auchan tarde à baisser ses tarifs

Chez TotalEnergies, la tendance est, sans surprise, moins marquée. Le groupe a en effet bloqué ses prix depuis de nombreuses semaines et proposait donc des tarifs inférieurs à ses concurrents. La baisse s'élève ainsi à 8,53 centimes dans les stations Access (153 établissements) et à 2,37 centimes dans les autres stations Total (537 établissements). Auchan tarde à suivre le mouvement avec une réduction de 3,07 centimes seulement par litre.

Cette chute massive des prix a attiré de nombreux automobilistes dans les stations du pays. Résultat : les ruptures de stocks augmentent. Au 2 novembre, 2 897 stations subissaient au moins une rupture de carburant, contre 2 600 une semaine plus tôt.