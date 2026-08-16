Manger sans avoir faim parce qu’on passe une mauvaise journée: l’alimentation émotionnelle est‑elle un problème?

L’alimentation émotionnelle est un comportement assez fréquent chez les femmes comme chez les hommes, qui n’est pas considéré, en soi, comme un trouble psychologique. (crédit: Adobe Stock)

L'alimentation émotionnelle consiste à manger pour gérer des émotions. Ce comportement n'est pas considéré comme un trouble psychologique. Mais il souligne la nécessité de prendre en charge autrement ses émotions négatif car le soulagement procuré par une nourriture (par ailleurs souvent très calorique, grasse et sucrée) n'est que passager.

Après que notre chef nous a passé un savon, nous rentrons à la maison et mangeons plusieurs biscuits au chocolat. Ou alors, nous sommes en train de réviser en vue d'un examen, nous sommes nerveux et nous nous ennuyons, ce qui nous pousse à ouvrir le frigo sans arrêt. Ou encore peut-être que nous sommes très stressés ces derniers temps, ce qui nous pousse à acheter plus de snacks, de sucreries ou de plats à emporter que d'habitude.

Ces situations, qui nous sont si familières, ont un point commun: nous ne mangeons pas parce que nous avons physiquement faim, mais pour gérer nos émotions. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Cela peut-il devenir un problème? Comment l'éviter?

Manger pour faire face aux émotions négatives

L'alimentation émotionnelle est un phénomène assez fréquent et n'est pas considérée, en soi, comme un trouble psychologique. Les recherches montrent que de nombreuses personnes ont parfois recours à la nourriture pour faire face à des émotions négatives. On parle ici de 40 à 45% de la population adulte et d'environ 30% des adolescents. Ce phénomène se produit dans des situations de stress, d'anxiété et de tristesse, et a été clairement observé pendant la pandémie de Covid-19.

Manger en lien avec ses émotions fait partie du quotidien de nombreuses personnes. En effet, il est courant d'organiser des déjeuners ou des dîners avec ses proches lors d'occasions importantes. Le problème ne réside pas tant dans le fait de se tourner de temps en temps vers la nourriture, mais plutôt dans le fait que cette stratégie devienne une habitude quand on se sent mal. Car le soulagement procuré par la nourriture est passager et peut engendrer un sentiment de culpabilité.

De plus, ce comportement est associé à la consommation régulière d'aliments très caloriques, riches en sucre ou en graisse. À long terme, cela pourrait nuire à la santé. Par exemple, cela pourrait augmenter le risque d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. L'alimentation émotionnelle augmente également le risque de développer des troubles des conduites alimentaires.

Comment gérons-nous nos émotions et quel rôle joue la nourriture?

On peut recourir à de nombreuses stratégies pour gérer ses émotions. Par exemple, parler à quelqu'un, pratiquer une activité physique ou se distraire pour ne pas penser à ce qui nous préoccupe. Manger peut également remplir cette fonction. Mais que se passe-t-il quand la nourriture devient le principal moyen pour gérer son mal-être?

La communauté scientifique s'intéresse depuis des années à cette question et à d'autres: Les personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions ont-elles davantage tendance à adopter ce type d'alimentation? Ce lien n'apparaît-il que chez celles et ceux qui souffrent de troubles de l'alimentation?

On ne savait pas clairement si l'alimentation émotionnelle existait chez les personnes sans troubles et d'âges différents. Nous ne savions pas non plus dans quelle mesure les études pouvaient être extrapolées à la population générale et à différentes étapes de la vie, car beaucoup d'entre elles ont été menées sur des groupes très spécifiques, comme les personnes suivant un traitement bariatrique (appelé aussi chirurgie bariatrique ou «chirurgie de l'obésité», ndlr) .

C'est pourquoi nous avons réalisé une méta-analyse (une étude regroupant plusieurs études), dans le but de synthétiser les résultats antérieurs et d'affiner notre analyse. Nous avons ainsi pu tirer des conclusions plus solides que celles issues d'une seule étude. Cela nous a également permis de déterminer dans quelles conditions la gestion des émotions conduisait à consommer de la nourriture sans avoir faim.

Notre étude a mis en évidence une série de résultats intéressants:

Les personnes qui ont le plus de mal à gérer leurs émotions négatives ont davantage tendance à se tourner vers la nourriture.

Le lien entre l'incapacité à gérer ses émotions et la consommation alimentaire s'observe aussi bien chez les personnes souffrant de troubles psychologiques que chez celles qui n'en souffrent pas.

Ce lien s'observe de la même manière chez les personnes de tous âges et de tous genres.

Ce lien reste le même pour toutes les émotions négatives (tristesse, anxiété, ennui). En revanche, il n'apparaît pas pour les émotions positives.

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Apprendre à gérer ses émotions est essentiel

Ces résultats suggèrent qu'apprendre à mieux gérer ses émotions négatives pourrait avoir des effets bénéfiques dans plusieurs domaines de la santé, et pas seulement concernant notre rapport à la nourriture. Ils soulignent également l'intérêt d'apprendre cela dès le plus jeune âge.

On pourrait croire à tort que le fait de grignoter parce qu'on ne maîtrise pas ses émotions est un phénomène qui touche surtout les femmes. Il est vrai que les femmes ont davantage tendance à manger sous l'effet des émotions, mais nos résultats montrent que la corrélation entre le dérèglement émotionnel et le recours à la nourriture s'observe de manière similaire tant chez elles que chez eux.

Alors, que pouvons-nous faire?

Les interventions psychologiques efficaces pour la gestion des émotions intègrent des éléments qui se sont avérés utiles pour la santé mentale et les habitudes de vie. Ces stratégies consistent notamment à apprendre à identifier ses émotions et à distinguer les situations qui les déclenchent. Elles fournissent également des outils qui aident à développer des stratégies plus adaptatives face au stress et à pratiquer la pleine conscience.

Ce point est important car la régulation émotionnelle n'influence pas seulement notre rapport à la nourriture: elle a également été associée à des problèmes tels que l'anxiété et la dépression. C'est ce que l'on appelle en psychologie «l'effet transdiagnostique», ce qui signifie qu'agir sur certaines variables permet de prévenir différents problèmes. Par conséquent, améliorer la capacité à gérer ses émotions pourrait avoir un impact positif plus large sur la santé et le bien-être.

Quand on se retrouve à un stade où on a l'impression de ne plus pouvoir maîtriser ses émotions, il existe une solution. Les données scientifiques montrent que la thérapie cognitivo-comportementale, le protocole unifié, la thérapie comportementale dialectique et la pleine conscience (mindfulness) améliorent la gestion des émotions. De plus, ces trois derniers types de prise en charge continuent d'améliorer cette gestion même lors du suivi. Autrement dit, elles produisent un effet durable.

En définitive, nous avons tout à gagner à savoir gérer nos émotions. Cela peut nous éviter bien des problèmes à l'avenir. La prochaine fois que nous aurons envie de manger alors que nous n'avons pas faim, posons-nous les questions suivantes: est-ce que je sais ce que je ressens en ce moment ? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour me sentir mieux?

Par Itziar Alonso Arbiol (Profesora Catedrática de Psicología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea), Aitziber Pascual Jimeno (Profesora agregada universitaria, especializada en emociones, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea), Jara Mendia (Doctoranda en Psicología), José J. Pizarro Carrasco (Profesor e Investigador en Psicología Social, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea), Susana Conejero López (Profesora de Psicología, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea)

Cet article est issu du site The Conversation