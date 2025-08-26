Syndrome FoMo chez les ados : comment les déshabituer du numérique à la rentrée ?

(Syndrome FoMo : comment éviter les sursollicitations des réseaux sociaux sur les adolescents ? - Visuel Adobe Stock)

Le syndrome FoMo («fear of missing out» ou peur de rater quelque chose) ne date pas d'aujourd'hui mais grandit du fait de l'omniprésence des réseaux sociaux et du temps réel, avec notamment un impact sur la santé mentale, les comportements et la consommation des jeunes. Décryptage.

FoMo : de quoi s'agit-il ?

La peur de manquer une opportunité (événement, offre), une information inédite ou un message et d'être marginalisé touche de nombreux adolescents. Les phénomènes amplificateurs sont multiples : accès au numérique en continu et aux plateformes 24/7, offre de divertissement illimitée et surabondante (1).

Les réseaux sociaux, en particulier, jouent un rôle central en proposant des contenus sans cesse renouvelés, qui donnent l'impression que la vie des autres est plus intéressante et plus intense. Cette comparaison permanente alimente le sentiment de manquer quelque chose d'essentiel et pousse à vouloir être constamment connecté, de peur d'être exclu d'une conversation ou d'une expérience collective.

Pour faciliter la reprise des apprentissages à la rentrée, il convient d' encadrer les usages numériques des jeunes, habitués à plus de latitude pendant la période estivale.

FoMo sur les ados : comment le repérer ?

Chez les adolescents, le FoMo se manifeste par une hyper connexion : ils vérifient sans cesse leur téléphone, consultent les réseaux sociaux dès le réveil et ont du mal à s'en détacher, même lors des repas ou des moments de détente. Ce besoin de rester informé en temps réel génère du stress et de l'anxiété, notamment la peur de ne pas être au courant des dernières tendances ou de rater une discussion importante. On observe aussi l'apparition de nouveaux achats liés à des besoins éphémères ou superflus, souvent dictés par des coups de cœur passagers suscités par des influenceurs ou des amis.

Dépenses impulsives et sans réel besoin : des conséquences du FoMo

L'effet de groupe, la mode et le poids des influenceurs sont des facteurs majeurs dans la consommation des jeunes. Il y a une vraie pression sociale ressentie face aux marques qui utilisent les réseaux sociaux pour tester, lancer de nouveaux produits et créer de nouveaux besoins. Les campagnes publicitaires ciblées, les challenges et les collaborations avec des personnalités influentes rendent les adolescents particulièrement vulnérables à ces sollicitations. Le sentiment d'appartenance à une communauté de consommateurs devient un moteur existentiel pour ne pas se sentir exclu. Acheter le même produit que ses amis ou que son influenceur préféré permet de se sentir intégré et valorisé.

Le saviez-vous ? Pour leurs achats, les enfants âgés de 8 à 14 ans suivent les contenus sur Internet et des influenceurs dans 56% des cas (2), ce qui laisse présager l'ampleur du phénomène auquel sont exposés les jeunes à partir de 15 ans qui disposent de plus d'autonomie et d'argent de poche.

Lutte contre le FoMo : quelques clés à utiliser en famille

Pour aider les adolescents à mieux gérer le FoMo, il est essentiel d'instaurer des moments en mode déconnecté, où l'on laisse de côté les écrans pour se consacrer à des activités en famille ou entre amis. L'éducation financière est également un outil précieux : apprendre à écrire son budget et à le suivre, à réfléchir avant d'acheter, aide à limiter les dépenses impulsives. Les parents peuvent accompagner leurs enfants dans cette démarche, en discutant des stratégies marketing et de l'influence des réseaux sociaux.

Se détacher des sorties et activités payantes est une autre piste à explorer. Proposer des alternatives comme le pique-nique, la balade, le vélo ou les jeux de société permet de partager des moments agréables sans céder à la pression de la consommation. Expérimenter les avantages des achats de seconde main ou de la location d'objets est aussi une façon de sensibiliser les jeunes à une consommation plus responsable et moins soumise aux tendances éphémères. Ces pratiques encouragent à valoriser la durabilité et à faire des choix réfléchis.

Outre une perturbation de la santé mentale, le syndrome FoMo peut aussi occasionner chez la personne concernée une situation financière délicate, du fait d'influences commerciales subies, à l'origine de dépenses coûteuses ou imprévues.

