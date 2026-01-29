Superéthanol : Leclerc lance une offre à 690 euros pour convertir votre voiture à ce carburant deux fois moins cher

Environ 40 % des stations-service françaises vendent du superéthanol. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

L’enseigne E. Leclerc s'attaque au marché de la conversion des véhicules essence au superéthanol E85. Le groupe a officialisé ce lundi 26 janvier une offre qui est déjà proposée dans 50 de ses 126 centres auto, rapporte Le Parisien . L’avantage du biocarburant, c’est qu’il est vendu environ 0,70 euro le litre, soit plus de deux fois moins cher que le sans-plomb 95.

La conversion est proposée à 690 euros, contre des tarifs qui varieraient actuellement entre 800 et 900 euros. Leclerc veut proposer cette offre dans tous ses centres d’ici fin 2026. Il est possible de régler en 10, 12 ou 20 fois sans frais.

Un boîtier installé en moins de trois heures

La modification consiste à installer un boîtier électronique, fabriqué par le spécialiste Biomotors, sous le capot. Une manipulation qui prend de deux à trois heures. Le véhicule peut ensuite rouler indifféremment à l’E85 ou au sans-plomb classique. Mais tous les modèles ne sont pas concernés : seules les voitures essence ou hybrides produites après l’an 2000 sont compatibles.

Même si l’utilisation du superéthanol entraîne une surconsommation d’environ 15 %, elle reste économiquement avantageuse. D’après Leclerc, l’installation serait amortie en moins d’un an, générant plus de 700 euros d’économies annuelles pour un automobiliste parcourant 13 000 km. Autre avantage : les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 50 %.

Environ 40 % des stations-service françaises vendent du superéthanol. Cette proportion grimpe à 60 % dans les stations Leclerc.