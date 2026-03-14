Le «live shopping»: l’évolution du modèle d’achat en ligne

Mobiliser les affects est un puissant levier pour stimuler les ventes en ligne. (crédit: Adobe Stock)

Alors que TF1 vient de supprimer son téléshopping trente-huit ans après sa création, le «live shopping» connaît un succès grandissant. Reste que pour transformer le live en achats sonnants et trébuchants, des règles doivent être respectées. Si la confiance est nécessaire pour déclencher le processus d'achat, ce dernier carbure aussi à l'émotion.

Le live shopping, appelé aussi le live streaming commerce (LSC), consiste à vendre les produits en direct par vidéo. Le LSC est très populaire en Chine, il a connu dans ce pays une croissance sans précédent depuis 2017. L'achat en streaming en direct a fait son entrée sur le marché français en 2020 durant la pandémie de Covid-19, avec Les Galeries Lafayette.

Une recherche récente, menée auprès de 555 consommateurs français, propose un modèle éclairant des mécanismes sous-jacents à l'achat lors du LSC. Celui-ci révèle que le processus d'achat en ligne est déterminé par l'articulation séquentielle et complémentaire de deux dimensions: la confiance envers le produit (cognitive) et l'expérience de flow (affective). Bien mené, le live shopping peut être un canal de vente très puissant promettant des taux de conversion jusqu'à dix fois supérieurs à ceux du e-commerce traditionnel.

Lever les freins à l'achat en ligne

Dans l'univers asynchrone et parfois impersonnel des sites e-commerce traditionnels, le risque perçu et l'incertitude sur la qualité des produits peuvent freiner l'achat. Le LSC réintroduit une dimension sociale et interactive cruciale, incarnée par le streamer. Ce dernier n'est pas un simple présentateur, mais un véritable prescripteur dont les caractéristiques vont directement nourrir la confiance du consommateur à l'égard du produit.

Trois qualités se révèlent déterminantes:

son expertise technique sur les produits,

sa crédibilité perçue (honnêteté, sincérité)

et surtout sa réactivité à répondre en temps réel aux questions posées par les consommateurs via la boîte de dialogue.

Les résultats de cette recherche sont sans appel. Sans ces attributs, la confiance peine à s'établir.

«C'est qu'on peut poser nos questions et que la vendeuse est très réactive… Je trouvais que les précisions étaient toutes au rendez-vous, ça met vraiment en confiance.» (Sylvain, 30 ans, enquête qualitative)

Le rôle des émotions

Si la confiance du consommateur est le socle indispensable à l'achat lors du LSC, l'expérience de flow constitue un réel moteur émotionnel. Concept introduit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow désigne cet état d'immersion totale et de plaisir dans une activité, au point d'en oublier le temps qui passe.

Le LSC est un terrain particulièrement propice pour générer cet état. Deux caractéristiques propres à ce format y contribuent: l'interactivité en temps réel (chat, réactions, sentiment de communauté) et l'attractivité de la présentation (visuels dynamiques, scénarisation, divertissement). Ces stimuli captivent l'attention et créent un engagement profond.

«On a vraiment l'impression d'être dans la pièce avec elle comme si on assistait à l'essayage en direct… J'étais très attentive aux commentaires des autres personnes, on a vraiment cette idée de communauté.» (Aurélien, 35 ans, enquête qualitative)

Une expérience captivante

Les résultats de l'enquête montrent que c'est précisément cette expérience de flow qui influence le plus fortement et directement l'intention d'achat. La rationalité (la confiance) prépare le terrain, mais c'est l'émotion (le flow) qui renforce l'intention d'achat. Autrement dit, la confiance est une condition nécessaire mais non suffisante. Elle agit comme un facilitateur essentiel, créant un environnement sécurisé et crédible. C'est ensuite en se transformant en expérience de flow qu'elle démultiplie son effet sur la décision du consommateur.

Cette voie «mixte», allant du cognitif à l'affectif est au cœur du processus d'intention d'achat en ligne lors du LSC. Elle explique pourquoi une simple démonstration du produit, même technique et fiable, peut échouer si elle n'est pas portée par une expérience captivante.

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Des outils à manier avec stratégie

Cette compréhension fine du mécanisme d'achat en LSC offre des leviers d'action concrets pour les marques et les retailers:

Sélection et formation des streamers: prioriser l'expertise produit, l'authenticité et la capacité à interagir vite et bien. La réactivité est le facteur ayant le plus fort impact sur la confiance.

Scénarisation de l'expérience: concevoir les lives non comme des catalogues animés, mais comme des moments de divertissement et de socialisation. Intégrer des fonctionnalités ludiques (concours, jeux, récompenses) et favoriser les interactions entre les participants pour renforcer le sentiment de communauté et d'immersion.

Adopter une approche holistique: ne pas dissocier l'argumentaire (confiance) de la forme (flow). Une démonstration produit doit être à la fois précise et spectaculaire; une interaction via le chat doit être à la fois rapide et chaleureuse.

Le live streaming commerce, loin d'être un phénomène éphémère, incarne ainsi l'avenir d'un e-commerce à la fois plus interactif et plus immersif. Son succès repose sur une alchimie subtile entre la confiance rationnelle dans le produit et l'expérience immersive, un équilibre que les marques doivent absolument maîtriser.

Par Basma Taieb (Enseignante-chercheuse en marketing digital , Pôle Léonard de Vinci) et Jean-Eric Pelet (Associate professor, EBS Paris)

Cet article est issu du site The Conversation