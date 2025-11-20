Stationnement : ces astuces qui permettent de réduire les frais

Certaines applications proposent le parking collaboratif, permettant de profiter d’une place mise à disposition par un particulier qui n’en a pas l’utilité. (Illustration) (Egor Komarov / Pexels)

Location de parking, partage de places, forfaits…. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour réduire ses frais de stationnement. Voici quelques astuces simples pour éviter de payer le prix fort et les contraventions.

Trouver des places de parking gratuites en ville n'est pas chose aisée. Et lorsqu'on se gare sur des emplacements payants, la facture peut rapidement devenir salée. Comme l'a rapporté France Info , le samedi 8 mars 2025, il existe heureusement quelques astuces simples qui permettent d'éviter de payer le prix fort et de s'exposer à des amendes.

Des applications mobiles

Plutôt que de passer par les traditionnels horodateurs, les automobilistes peuvent notamment opter pour des applications mobiles, tels que PayByPhone ou EasyPark. L'intérêt ici est de pouvoir actualiser le temps de stationnement à distance lorsqu'on l'a minimisé au départ. Cela permet de se prémunir contre d'éventuels oublis et ainsi réduire le risque de contravention.

Proposées par des entreprises privées, d'autres applications permettent quant à elles de louer des places de parking pour une courte ou longue durée dans un périmètre prédéfini. C'est par exemple le cas de Zenpark, Yespark ou encore Monsieur Parking. D'autres encore, comme Prendsmaplace.fr ou CasaPark proposent le parking collaboratif, afin de profiter de places partagées par des particuliers. Ces derniers les mettent à disposition lorsqu'ils ne les utilisent pas eux-mêmes, grâce à un système de boîte à code, à l'instar des Airbnb.

Des forfaits pour les habitants

Un autre réflexe à adopter est de se renseigner auprès de sa mairie pour savoir si sa commune propose des tarifs préférentiels pour les résidents. Ils prennent la plupart du temps la forme de forfaits hebdomadaires ou mensuels, bien plus avantageux qu'un paiement à l'heure. Enfin, il faut également privilégier les parkings publics lorsqu'on fait ses achats. Aujourd'hui, de nombreux magasins et centres commerciaux remboursent les frais de stationnement de leurs clients.

A lire aussi:

Vazy, l'application qui récompense votre mobilité douce

Ce moyen de transport séduit les voyageurs en quête d'économies

Aixam, Ami, Topolino… quelles voitures sans permis préfèrent les jeunes?