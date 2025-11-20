 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stationnement : ces astuces qui permettent de réduire les frais
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/11/2025 à 12:00
Temps de lecture: 1 min

Certaines applications proposent le parking collaboratif, permettant de profiter d’une place mise à disposition par un particulier qui n’en a pas l’utilité. (Illustration) (Egor Komarov / Pexels)

Certaines applications proposent le parking collaboratif, permettant de profiter d’une place mise à disposition par un particulier qui n’en a pas l’utilité. (Illustration) (Egor Komarov / Pexels)

Location de parking, partage de places, forfaits…. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour réduire ses frais de stationnement. Voici quelques astuces simples pour éviter de payer le prix fort et les contraventions.

Trouver des places de parking gratuites en ville n'est pas chose aisée. Et lorsqu'on se gare sur des emplacements payants, la facture peut rapidement devenir salée. Comme l'a rapporté France Info , le samedi 8 mars 2025, il existe heureusement quelques astuces simples qui permettent d'éviter de payer le prix fort et de s'exposer à des amendes.

Des applications mobiles

Plutôt que de passer par les traditionnels horodateurs, les automobilistes peuvent notamment opter pour des applications mobiles, tels que PayByPhone ou EasyPark. L'intérêt ici est de pouvoir actualiser le temps de stationnement à distance lorsqu'on l'a minimisé au départ. Cela permet de se prémunir contre d'éventuels oublis et ainsi réduire le risque de contravention.

Proposées par des entreprises privées, d'autres applications permettent quant à elles de louer des places de parking pour une courte ou longue durée dans un périmètre prédéfini. C'est par exemple le cas de Zenpark, Yespark ou encore Monsieur Parking. D'autres encore, comme Prendsmaplace.fr ou CasaPark proposent le parking collaboratif, afin de profiter de places partagées par des particuliers. Ces derniers les mettent à disposition lorsqu'ils ne les utilisent pas eux-mêmes, grâce à un système de boîte à code, à l'instar des Airbnb.

Des forfaits pour les habitants

Un autre réflexe à adopter est de se renseigner auprès de sa mairie pour savoir si sa commune propose des tarifs préférentiels pour les résidents. Ils prennent la plupart du temps la forme de forfaits hebdomadaires ou mensuels, bien plus avantageux qu'un paiement à l'heure. Enfin, il faut également privilégier les parkings publics lorsqu'on fait ses achats. Aujourd'hui, de nombreux magasins et centres commerciaux remboursent les frais de stationnement de leurs clients.

A lire aussi:

Vazy, l'application qui récompense votre mobilité douce

Ce moyen de transport séduit les voyageurs en quête d'économies

Aixam, Ami, Topolino… quelles voitures sans permis préfèrent les jeunes?

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Black Friday 2025: découvrez les pièges à éviter et comment économiser sur votre panier. ( crédit photo : Getty Images )
    Les 5 produits qui valent LE COUP pendant le Black Friday (et ceux à zapper)
    information fournie par Le Particulier pour Conso 20.11.2025 08:30 

    Le Black Friday 2025 s’annonce riche en promotions… mais aussi en pièges. Entre fausses réductions, stocks limités et produits surévalués, il est facile de dépenser sans réel avantage. Pour ne pas tomber dans ces écueils et profiter pleinement des offres, découvrez ... Lire la suite

  • (Y a-t-il des jours préférables et profitables pour faire des courses plus économiques et plus sereines ? - Visuel Adobe Stock)
    Quels sont les jours de la semaine les plus profitables pour faire ses courses ?
    information fournie par Boursorama 19.11.2025 16:30 

    Tous les jours de la semaine ne se valent pas en termes de promotions, de mises en avant ou d'affluence. Voici un guide des meilleurs créneaux pour optimiser ses courses en termes de temps, de choix et d'argent, en fonction des habitudes des consommateurs. Lundi: ... Lire la suite

  • Les écrans de loisir capteraient aujourd'hui plus de 60% du temps libre des Français. (crédit : Adobe Stock)
    Éteignez vos portables pour bouger plus!
    information fournie par The Conversation 19.11.2025 12:00 

    La sédentarité et le manque d'activité physique favorisent la survenue de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, etc.) et augmentent le risque de mort prématurée. Les données s'accumulent pour mettre également en cause le temps passé devant les ... Lire la suite

  • Les plateformes de ( crédit photo : Getty Images )
    Comment jouer beaucoup aux jeux vidéo en dépensant peu?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 19.11.2025 08:30 

    Et si vous pouviez accéder à des centaines de jeux pour moins de 20 euros par mois? Grâce aux abonnements gaming comme le Xbox Game Pass, le PlayStation Plus ou le EA Play, c’est possible! Les joueurs occasionnels comme les passionnés ont accès à un catalogue de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank