SNCF : les billets de train pour Noël sont mis en vente ce mercredi, voici à quelle heure vous connecter

Les billets de train SNCF pour Noël sont mis en vente ce mercredi 30 septembre. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Voici un rendez-vous à ne pas rater si vous prévoyez de voyager pendant les vacances de Noël. La SNCF lance la commercialisation de ses billets de train pour cette période ce mercredi 30 septembre. Les TGV Inoui, Intercités et Ouigo sont concernés pour des trajets compris entre le 13 décembre 2026 et le 6 janvier 2027.

La mise en vente devrait avoir lieu entre 5 h et 6 h

Un conseil : réservez le plus tôt possible pour avoir des places aux horaires qui vous conviennent mais aussi pour payer moins cher. En effet, selon une étude de la plateforme de réservation Trainline, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % en réservant dès les premiers jours de commercialisation.

Pour faire partie des premiers, sachez que la SNCF ouvre généralement la vente des billets entre 5 heures et 6 heures du matin, précise Capital . Il faudra donc se lever de bonne heure ce mercredi pour être sûr de trouver son bonheur. En effet, en 2025, 33% des trains sur la ligne Paris-Toulouse affichaient complets six semaines avant le départ. Entre Paris et Strasbourg, une destination très prisée à cette période en raison de son célèbre marché de Noël, 31% des trains SNCF étaient complets deux semaines avant le réveillon. Si vous prévoyez de voyager en TER, le calendrier de mise en vente des billets dépend de chaque région.