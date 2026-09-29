Biscuits, céréales, pâtes à tartiner : vers une nouvelle taxe sur les produits sucrés transformés ?

Le gouvernement envisagerait d'instaurer une nouvelle taxe sur les produits sucrés transformés. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Les prix des biscuits, des céréales, des pâtes à tartiner ou encore des jus vont-ils bientôt s'envoler ? Selon le média Contexte , le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2027 prévoit la création d’une taxe sur les produits sucrés transformés. Au-delà d'un certain seuil de teneur en sucres, les industriels devront passer à la caisse. L'Etat espérerait ainsi récolter 200 millions d’euros par an.

« Un impact direct sur le ticket de caisse des Français »

Le gouvernement a refusé de commenter cette information mais on sera fixé rapidement : la présentation du Budget 2027 doit avoir lieu ce jeudi 1er octobre. Le secteur, déjà confronté à la hausse des prix de l'énergie et à la sécheresse, n'a cependant pas attendu pour s'insurger contre cette mesure. « Il y aura un impact direct sur le ticket de caisse des Français » , prévient un industriel. « Il n’y a aucune chance qu’elle ne se répercute pas sur le consommateur » , confirme un autre professionnel.

L'Association nationale des industries alimentaires (Ania) s'inquiète aussi de la santé des entreprises de l'agroalimentaire. Nombre d'entre elles « ne pourraient pas résister à une énième attaque » , estime Jean-François Loiseau, président de l'organisme.