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Biscuits, céréales, pâtes à tartiner : vers une nouvelle taxe sur les produits sucrés transformés ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/09/2026 à 12:07
Temps de lecture: 1 min

Le gouvernement envisagerait d'instaurer une nouvelle taxe sur les produits sucrés transformés. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Le gouvernement envisagerait d'instaurer une nouvelle taxe sur les produits sucrés transformés. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Le gouvernement aurait intégré à son Budget 2027 la création d’une taxe sur les produits sucrés transformés. Vent debout, les industriels préviennent déjà que cette mesure se répercutera sur le ticket de caisse des Français.

Les prix des biscuits, des céréales, des pâtes à tartiner ou encore des jus vont-ils bientôt s'envoler ? Selon le média Contexte , le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2027 prévoit la création d’une taxe sur les produits sucrés transformés. Au-delà d'un certain seuil de teneur en sucres, les industriels devront passer à la caisse. L'Etat espérerait ainsi récolter 200 millions d’euros par an.

« Un impact direct sur le ticket de caisse des Français »

Le gouvernement a refusé de commenter cette information mais on sera fixé rapidement : la présentation du Budget 2027 doit avoir lieu ce jeudi 1er octobre. Le secteur, déjà confronté à la hausse des prix de l'énergie et à la sécheresse, n'a cependant pas attendu pour s'insurger contre cette mesure. « Il y aura un impact direct sur le ticket de caisse des Français » , prévient un industriel. « Il n’y a aucune chance qu’elle ne se répercute pas sur le consommateur » , confirme un autre professionnel.

L'Association nationale des industries alimentaires (Ania) s'inquiète aussi de la santé des entreprises de l'agroalimentaire. Nombre d'entre elles « ne pourraient pas résister à une énième attaque » , estime Jean-François Loiseau, président de l'organisme.

© Boursorama avec Newsgene
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