Pourquoi les boutons sont‑ils à droite sur les vêtements d’homme et à gauche sur ceux des femmes?

Boutons à gauche, boutons à droite : l'histoire méconnue d'une vieille convention vestimentaire. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'emplacement des boutons sur les vêtements masculins et féminins est l'un de ces héritages du passé qui ont survécu à la mécanisation de l'industrie textile. Une convention devenue si banale que l'on en a oublié l'origine.

Imaginez que vous êtes dans un magasin de vêtements proposant des articles pour toute la famille. Vous prenez une chemise blanche à boutons pour l'essayer. Le modèle est très sobre. A-t-elle été conçue pour être portée par une femme ou par un homme?

Un détail peut vous mettre sur la piste : sur de nombreuses chemises pour femmes, les boutons sont cousus à gauche, tandis que sur les chemises pour hommes, ils se trouvent généralement à droite. Les fermetures éclair des pantalons et des vestes suivent parfois la même logique.

Mais pourquoi les vêtements ne se ferment-ils pas du même côté selon qu'ils sont destinés aux hommes ou aux femmes? Les spécialistes de la mode et les historiens comme nous se penchent depuis longtemps sur cette différence entre les sexes. La réponse tient en grande partie aux traditions, à l'histoire et à la manière dont les vêtements étaient confectionnés autrefois. Même un détail aussi anodin qu'une fermeture Éclair peut raconter une histoire du passé.

Les vêtements sont pleins d'histoires cachées

Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un vêtement, on pense surtout à sa couleur, à son confort ou à son style. Mais les vêtements font aussi partie de ce que les historiens appellent la culture matérielle, c'est-à-dire l'ensemble des objets du quotidien utilisés par les sociétés. L'étude de cette culture matérielle permet de mieux comprendre la manière dont les gens vivaient, travaillaient et pensaient autrefois.

Les systèmes de fermeture, comme les boutons ou les fermetures Éclair, ne sont pas seulement des éléments pratiques. Ils s'inscrivent aussi dans des traditions de conception qui, au fil des siècles, se sont associées à des différences entre les vêtements masculins et féminins.

L'une des explications les plus courantes à la présence des boutons de part et d'autre selon le sexe remonte à l'histoire de la mode européenne. Il y a plusieurs siècles, les femmes de la noblesse portaient souvent des robes complexes, ornées de nombreux boutons et systèmes de fermeture, si sophistiquées qu'elles avaient besoin d'aide pour s'habiller.

Selon certains historiens, les boutons étaient placés de manière à faciliter le travail des domestiques chargés d'habiller leur maîtresse, un détail qui reflétait les distinctions sociales de l'époque.

Environ 90% des personnes sont droitières. Lorsqu'une femme de chambre se tenait face à une noble pour l'habiller, des boutons placés sur le côté gauche du vêtement étaient idéalement positionnés pour être manipulés de la main droite, sa main dominante. Faites l'essai en boutonnant la veste d'un ami ou d'une peluche en lui faisant face: on comprend immédiatement pourquoi cette disposition facilitait tant le travail des domestiques.

Les hommes, en revanche, s'habillaient généralement seuls. Leurs chemises, pantalons et uniformes étaient donc conçus pour être fermés facilement par celui qui les portait, avec des boutons placés à droite afin de pouvoir les manipuler naturellement de la main droite.

Les vêtements masculins étaient avant tout conçus en fonction d'impératifs de praticité et de fonctionnalité. Certains historiens avancent également que les traditions militaires ont pu influencer l'emplacement des boutons. Les hommes portaient souvent leur épée sur le côté gauche et la dégainaient de la main droite. Le sens de fermeture des vestes, des chemises et des pantalons aurait ainsi permis d'éviter que le tissu ne s'accroche à l'arme ou ne gêne le mouvement.

Les habitudes de la mode ont la vie dure

Lorsque les vêtements ont commencé à être fabriqués en usine au début du XIXe siècle, les marques ont eu besoin de modèles standardisés. Les chaînes de production fonctionnent plus efficacement lorsque les patrons sont uniformisés. Les traditions concernant l'emplacement des boutons ont donc été conservées, même lorsque leur origine est tombée dans l'oubli.

Lorsque les fermetures Éclair se sont popularisées au début du XXe siècle, les fabricants de vêtements ont simplement repris les mêmes conventions de fermeture pour les modèles masculins et féminins. Plutôt que d'inventer de nouvelles règles, ils ont conservé les schémas hérités des boutons. C'est pourquoi les fermetures Éclair suivent souvent le même « sens » que les anciens systèmes de fermeture.

Aujourd'hui, de plus en plus de marques proposent des vêtements unisexes ou non genrés conçus pour être portés par tout le monde, et nombre de créateurs ne respectent plus la vieille règle des boutons à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes. Après tout, il ne s'agit que d'une convention vestimentaire : rien n'impose que les boutons ou les fermetures Éclair soient placés différemment selon le sexe.

Il est désormais tout à fait admis de s'affranchir de ces anciennes conventions. Si vous confectionnez vos propres vêtements, libre à vous de placer les systèmes de fermeture – boutons, fermetures Éclair, pressions, liens, bandes autoagrippantes (Velcro) ou même un dispositif inédit de votre invention – où bon vous semble.

Par JuYoung Lee et Caroline Kobia (Mississippi State University)

Cet article est issu du site The Conversation