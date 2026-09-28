Faire ses courses en septembre mais ne payer qu'en décembre : le paiement différé par chèque de retour dans les supermarchés

Des enseignes de grande distribution proposent à leurs clients le paiement différé par chèque. (illustration) (5317367 / Pixabay)

Une opération de paiement par chèque différé. C'est ce qu'a proposé Carrefour du 23 au 27 septembre 2026, rapporte Le Parisien . Les clients pouvaient faire leurs courses mais de ne pas les payer immédiatement. « Vous ne serez débité qu'à partir du lundi 7 décembre 2026 », promettait l'enseigne de grande distribution.

L'offre était valable sur simple demande en caisse, pour un seul passage sur toute la durée de l'opération. Les carburants et les prestations de services (billetterie, cartes-cadeaux, voyages) n'étaient pas inclus dans l'opération.

Une pratique reprise par d'autres enseignes

Carrefour n'est pas la seule enseigne à proposer cette facilité de paiement. D'autres magasins ont lancé des opérations commerciales similaires. Le Super U d'Amiens ou le Leclerc de Saint-Aunès (Hérault) proposent de ne payer les courses effectuées ce mois-ci qu'au mois de novembre.

Le chèque différé était une pratique répandue dans les années 1970 et 1980. Elle fait son retour dans un contexte inflationniste. Mais attention au retour de bâton. L'UFC-Que Choisir alerte sur la dangerosité de cette pratique où la solvabilité du client n'est pas vérifiée, contrairement aux règles appliquées pour un crédit à la consommation.