Shopping : les Français plébiscitent toujours les centres commerciaux

Les Français ont fréquenté 3,2 centres commerciaux en moyenne sur un an. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Alors que la consommation des Français est au ralenti en cette rentrée, le succès des centres commerciaux semble tout de même se stabiliser. Selon la dernière étude d’Arcane Research réalisée cet été et relayée par LSA , 89 % des sondés assurent avoir fréquenté un centre commercial lors des douze derniers mois. Un chiffre qui ne baisse pas par rapport à 2024. En moyenne, les ménages ont même fréquenté 3,2 enseignes différentes.

Mais les Français privilégient les commerces de plus petite taille : 48 % plébiscitent les centres de 20 à 39 magasins et services, 35 % ceux de 40 à 79, et 24 % les très grandes surfaces (entre 80 et 149 points de vente). Ils fréquentent généralement ces commerces en famille (63 %) ou seuls (57 %) et plus rarement avec des amis (22 %).

Une consommation en recul

76 % des sondés avouent préférer les centres commerciaux qui proposent un décor végétalisé ou de la musique, pour une ambiance de visite plus agréable. La grande majorité des Français sont satisfaits du dernier commerce où ils se sont rendus (95 %).

Cet engouement pour les centres commerciaux vient contrebalancer les mauvais chiffres de la grande distribution la semaine dernière. D'après une étude du panéliste Circana, citée par RMC , le nombre de produits vendus dans le secteur a reculé de 0,9 % par rapport à l'année dernière. Cette fébrilité des consommateurs peut s'expliquer par un climat politique tendu et un avenir économique incertain.