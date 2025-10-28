Des billets à 49 € pour le parc Disneyland Paris : quand pourrez-vous profiter de ce bon plan ?

Le parc Disneyland Paris va commercialiser des billets à 49 € certains jours de l'année. (Oudeopa / Pixabay)

Disneyland Paris pourrait devenir plus abordable dans quelques semaines. Le premier parc d'attractions européen en termes de fréquentation, prévoit d'introduire, d'ici le 18 novembre 2025, un billet d'entrée à 49 euros par personne (adulte ou enfant), rapporte Clubic relayant une information de DLP World . Un tarif particulièrement attractif.

Ce billet baptisé « bon plan » donnera accès à un seul des deux parcs pour une journée. Il sera daté et valable uniquement sur une sélection limitée de jours qui n'ont pas encore été communiqués. Il est probable que ces journées correspondront à des périodes creuses de l'année.

Différents tarifs selon les périodes

Comme le rappelle Clubic , passer Noël dans le Disneyland Park (le parc principal) coûte actuellement 114 euros par adulte, et 106 euros par enfant. Le prix descend à 74 euros par adulte, et 69 euros par enfant le 16 décembre, et à 50 euros par adulte, et 47 euros par enfant le 21 janvier. Le billet « liberté » non daté (mais ni remboursable, ni modifiable, ni annulable), valable sur 1 jour pour un ou deux parcs, est quant à lui proposé à 119 euros pour un adulte, et 111 euros pour un enfant.

Les nouveaux billets à 49 € seront réservables 60 à 90 jours à l’avance et en quantités limitées. Ils seront non annulables, non modifiables et non remboursables, précise DLP World.