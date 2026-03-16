Ses panneaux solaires lui font économiser près de 200 euros par mois : il espère les rentabiliser en dix ans

De plus en plus de Français installent des panneaux solaires pour réduire leur facture d'énergie. (illustration) (Skeeze / Pixabay )

Face à la flambée des prix de l’énergie depuis quelques années, une solution séduit de plus en plus de particuliers : les panneaux solaires. Non seulement leur prix a fortement baissé ces dernières années mais ils sont désormais souvent associés à des batteries permettant de stocker l’électricité produite.



C’est notamment ce qui a convaincu un habitant de Hautefeuille (Seine-et-Marne). A l’été 2025, il a fait installer 20 panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. « Je peux utiliser mon énergie comme je veux » , se félicite-t-il auprès de nos confrères du Parisien . L’installation lui a coûté 25 800 euros et une prime de 1 900 euros doit lui être versée par EDF. Il espère rentabiliser cet investissement en dix à douze ans.

Un choix payant pour les gros consommateurs

Il faut dire que l’homme consomme beaucoup d’électricité. Son logement est équipé de plusieurs installations énergivores : un spa, deux aquariums tropicaux ou encore une voiture électrique. Il affirme aujourd’hui payer environ 150 euros par mois d’électricité, contre 330 euros avant l’installation.

Un phénomène que confirme Guillaume Bodson, directeur général d’Octopus Energy Services, l’entreprise auprès de laquelle il s’est équipé. « Plus vous consommez, 10 000 kWh ou plus, plus vous réaliserez des économies » , affirme le spécialiste. Selon lui, l’énergie solaire devient réellement intéressante à partir d’une consommation annuelle d’environ 4 000 kWh : « En moyenne, les économies s’établissent entre 60 % et 80 % sur la facture d’électricité pour un investissement entre 18 000 et 20 000 euros. »

Les particuliers peuvent également revendre une partie de l’électricité qu’ils produisent. Dans le cas de cet habitant de Seine-et-Marne, environ 8 % de sa production est ainsi cédée à EDF, au prix de 0,07 euro par kilowattheure. Un revenu toutefois très limité : depuis l’installation de ses panneaux, cette revente ne lui a rapporté qu’une cinquantaine d’euros.