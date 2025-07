Sécurité, confort... Comment choisir le bon équipement de flottaison pour les enfants cet été ?

Il est important de choisir l'accessoire de flottaison en fonction de l'aisance des enfants dans l'eau. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

La sécurité et le confort des enfants dans l'eau sont primordiaux. Il s'agit non seulement de s'assurer qu'ils ne risquent rien mais aussi de vous tranquilliser en misant sur le meilleur équipement. Il s'agit notamment de choisir entre brassards, bouées, gilets et ceintures, explique RMC Conso le 24 juillet 2025 . « Contrairement à une idée reçue, le choix des accessoires dépend en premier lieu de l'aisance aquatique de l'enfant. Le poids intervient dans un second temps » , précise Hervé Tarraube, chef de produit éveil aquatique chez Decathlon.

Evaluer les facilités de l'enfant

Voilà pourquoi il est important de bien observer son enfant en se posant les questions suivantes : accepte-t-il d’être dans l’eau ? Met-il la tête sous l’eau ? Est-il mobile ? Peut-il se redresser ? Pour les moins à l'aise découvrant seulement l'environnement ludique et aquatique de la piscine, mieux vaut miser sur la bouée siège. L'enfant pourra alors « appréhender les premières sensations aquatiques, en totale sécurité, confortablement installé dans un siège, tout en étant en contact avec l'eau au niveau du bas du corps » , analyse l'expert.

Pour un enfant qui est déjà familier avec l'univers aquatique, il est possible d'envisager les brassards qui permettent « une bonne liberté de mouvement » . Avec ces accessoires qui peuvent être gonflables en PVC, gonflables en tissu ou en mousse, le jeune baigneur se tiendra droit et aura toujours la tête hors de l'eau. Un produit progressif est par ailleurs disponible : les brassards ceinture, offrant une plus grande flottabilité.

Une panoplie évolutive

Pour les petits acceptant que leur tête soit sous l'eau, les gilets et ceintures sont adaptés. « Ils l'accompagnent pour passer en position horizontale, afin de se rapprocher petit à petit de la position de nage » , souligne Hervé Tarraube. Les ceintures sont modulables. Au fur et à mesure que l'enfant gagne en aisance et en mobilité, il est possible d'enlever des pains de mousse. Si le gilet ou la ceinture sont de trop, on peut même opter pour la liberté totale, une frite de piscine ou une planche de natation.

À noter que ces équipements s'adressent à des utilisateurs d'un certain poids. Ainsi, la bouée siège est envisageable pour des enfants de sept à 15 kg. Les brassards et brassards ceinture sont conseillés jusqu'à 30 kg. Les gilets sont quant à eux proposés en formats 15-25 kg ou 25-35 kg. Les ceintures, elles, peuvent être utilisées par des baigneurs pesant entre 15 et 60 kg.