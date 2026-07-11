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Santé : des Français qui renoncent à se faire soigner faute de moyens
information fournie par BoursoBank Clients 11/07/2026 à 08:15

Le renoncement aux soins progresse en France. Faute de moyens financiers ou de rendez-vous disponibles, de plus en plus de patients repoussent des consultations pourtant essentielles, avec parfois des conséquences importantes pour leur santé.

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