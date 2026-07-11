Santé : des Français qui renoncent à se faire soigner faute de moyens

Le renoncement aux soins progresse en France. Faute de moyens financiers ou de rendez-vous disponibles, de plus en plus de patients repoussent des consultations pourtant essentielles, avec parfois des conséquences importantes pour leur santé.
Le renoncement aux soins progresse en France. Faute de moyens financiers ou de rendez-vous disponibles, de plus en plus de patients repoussent des consultations pourtant essentielles, avec parfois des conséquences importantes pour leur santé.
Le manque de praticiens ne suffit pas à expliquer les difficultés d'accès à certaines spécialités médicales observées dans certains territoires. La désertification médicale résulterait de trois inégalités qui se cumulent sans toujours se confondre: une offre de ... Lire la suite
Le maillot extérieur vert d'eau de l'équipe de France, porté lors de la victoire des Bleus contre le Maroc (2-0) en quart de finale de la Coupe du monde 2026, connaît un succès commercial phénoménal. Représentant 75 % des ventes dès son lancement, il est en rupture ... Lire la suite
69 % des Français reconnaissent avoir déjà trop dépensé pendant leurs vacances en raison de la pression du groupe. Un constat particulièrement vrai lorsque ce groupe est composé d'amis. Le piège des vacances entre amis, vous connaissez ? Une étude réalisée par ... Lire la suite
Combien coûtent les coupures d'électricité provoquées par les canicules? Si ce chiffre reste absent des données officielles, le chercheur en économie de l'énergie Jean-Baptiste Vaujour s'est néanmoins attelé à une estimation de ce coût pour la dernière vague de ... Lire la suite