Salmonelle : ne mangez surtout pas ces lardons Herta vendus dans tous les supermarchés

Des lardons Herta sont rappelés en urgence partout en France. (illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

Si vous avez récemment acheté des lardons pour préparer une quiche, une pizza ou des spaghettis, soyez prudent ! Le site officiel Rappel conso a en effet émis une fiche d'alerte , vendredi 29 août 2025, concernant des lardons de la marque Herta potentiellement contaminés aux salmonelles.

Vendus partout en France

Il s'agit de lardons nature, « conservation sans nitrite », vendus par paquets de 2x75 g. Les barquettes ont été commercialisées entre le 6 et le 29 août, dans toutes les enseignes de grande distribution comme Carrefour, Leclerc, Intermarché ou Auchan. Le lot incriminé porte la référence 5247084101 et la marque de salubrité FR 62-767-005 CE, avec une date limite de consommation fixée au 4 septembre.

Si vous détenez l'un des lots mis en cause, il est conseillé de ne pas le consommer, même si la cuisson des lardons peut éliminer les bactéries. Vous pouvez vous rapprocher de votre point de vente en vue d'un remboursement. Mais attention : la procédure de rappel ne court que jusqu'au 12 septembre prochain.

Des symptômes à surveiller

Pour les personnes qui auraient déjà mangé les lardons, Rappel conso indique que « les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête » . Ces symptômes se font sentir entre 6 et 72 heures après la consommation.

« Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation » , indique le site. En revanche, inutile de contacter son médecin si tout va bien sept jours après avoir mangé les lardons.