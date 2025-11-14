 Aller au contenu principal
S'approvisionner dans certains magasins sans payer: c'est possible et 100% légal !
information fournie par Boursorama 14/11/2025 à 12:00
Temps de lecture: 4 min

(Dans quels magasins peut-on partir sans payer la marchandise en toute légalité ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Faire son shopping en repartant sans payer peut paraître hallucinant. C'est pourtant la raison d'être de certaines nouvelles boutiques implantées dans plusieurs communes en France. Voici une présentation du concept et quelques conseils pour les trouver localement.

Comment fonctionnent les magasins gratuits ou boutiques sans argent?

Alimentés par des dons de particuliers ou d'entreprises, les magasins gratuits fleurissent pour proposer des articles aux visiteurs ou aux membres. L'objectif? Faire en sorte que les articles proposés changent de mains, sans coûter à leur nouveau propriétaire. Ces donneries de centre-ville ont souvent des points communs, avec notamment les mêmes grands principes de fonctionnement.

  • Des produits de seconde main dans de multiples catégories de biens de consommation: vêtements, décoration, mobilier, électro-ménager, ustensiles de cuisine, livres, vaisselle, articles de puériculture, jouets, alimentation non périssable… (1)
  • Ni étiquette, ni caisse enregistreuse.
  • Une gestion par des bénévoles d'associations (dans la plupart des cas) ou un collectif d'habitants.
  • Un local obtenu à loyer modéré (grâce à la mairie ou une association de commerçants).
  • Un accès ouvert à tous (sans apport nécessaire comme dans le troc).

Le saviez-vous? Selon une étude eBay, chacun détient chez lui environ 36 objets qui ne servent à rien, qui pourraient rentrer dans l'économie circulaire pour servir à d'autres personnes intéressées (2).

Y-a-t-il des limites fixées par les magasins gratuits?

Chaque établissement a ses propres règles mais il n'est pas rare que cet élan de solidarité et d'écoresponsabilité s'accompagne de conditions particulières liées au loyer et aux frais de fonctionnement de la boutiques: 5 articles maximum par semaine par personne, participation à hauteur d'un euro symbolique, abonnement annuel, jours et horaires d'ouverture spécifiques (2 à 3 jours par semaine seulement).

À noter: pour déposer ses articles dans un magasin gratuit, il suffit de sélectionner des objets propres et en bon état de fonctionnement et de respecter les créneaux de passage réservés aux dons.

Comment connaître les boutiques gratuites près de chez soi?

Voici quelques bonnes adresses de points de vente physiques dans l'Hexagone qui proposent déjà des articles gratuits à leurs clients :
-> Mulhouse (68) : le magasin pour rien
-> Poitiers (86) : Free Shop
-> Paris (75) : la boutique sans argent
-> Saint-Quay Portrieux (22) : Ker Bobosse
-> Toulouse (31) : Geev Shop.

A savoir

Quel est le modèle économique de l'entreprise «Geev» ?

L'appli «Geev» donne une chance aux articles dont les personnes souhaitent se séparer. Avec 5 millions d'utilisateurs en France, au Canada et au Royaume-Uni (3) et 28 millions de dons enregistrés depuis sa création (4), «Geev» est une solution pour réaliser des économies en mettant en relation des particuliers ayant des besoins complémentaires (débarras et récupération).

Après l'appli, c'est le concept du off line qui arrive avec l'ouverture de boutiques «Geev Shops» aux noms de l'enseigne. C'est le cas dans la galerie du centre commercial Auchan (partenaire The Corner*), Espaces Fenouillet. Le ticket d'entrée pour les acquéreurs: 39,90 euros par an pour l'ensemble des produits disponibles en respectant évidemment un quota. Un autre privilège: accéder aux nouveautés avant les autres sur l'appli afin de faire les premiers leur shopping optimisé (5).

Il est également possible de consulter le site Toutdonner.com ou Le Bon Coin (en sélectionnant pour ce dernier «dons uniquement») dans votre localité ou département pour accéder directement aux offres particulièrement attractives. Seul bémol: pour les objets volumineux de type meubles à retirer, un moyen de transport adapté sera requis.

Quelles économies réaliser grâce aux applis de dons ou magasins gratuits?

Les utilisateurs de Geev estiment à 1.000 euros les économies dégagées sur un an (6). La cotisation annuelle est vite rentabilisée si le membre récupère régulièrement des articles gratuits qui lui éviteront des achats classiques, par définition payants.

À noter: ce n'est pas parce que c'est gratuit que les articles à saisir n'ont pas de valeur. Le point d'attention consiste à rappeler au potentiel acquéreur que l'article qu'il a repéré doit avant tout lui être utile et ne doit pas servir à faire grossir son stock de gadgets ou objets en doublon.

La montée des magasins sans argent dans des zones fréquentées est assez innovante. Elle permet également de redorer l'image des centres commerciaux qui les accueillent, grâce à une démarche solidaire et écoresponsable. Une bonne idée pour attirer le chaland dans ces espaces, grâce à des prix pratiqués quasi nuls et une offre sans cesse renouvelée.

Ségolène Marquier
Boursorama

rédactrice web

