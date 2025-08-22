 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ROG Xbox Ally : tout savoir sur les deux modèles de consoles portables commercialisés en octobre
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/08/2025 à 11:22
Temps de lecture: 2 min

Les deux modèles de consoles seront baptisés ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X. (illustration) (InspiredImages / Pixabay)

Si on ne connaît pas encore le prix de vente officiel, on sait déjà que les nouvelles consoles portales développées par Xbox et Asus seront disponibles en octobre 2025 en deux déclinaisons et offriront un accès au Xbox Game Pass. L'écran LCD mesurera sept pouces sur les deux modèles.

La console portable Xbox, fruit de la collaboration de Microsoft et d’Asus, devrait être commercialisée le 16 octobre prochain. Deux déclinaisons seront disponibles : La ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X. Dévoilées en juin dernier, les deux modèles proposeront aux gamers un système fonctionnant sous une version de Windows 11 adaptée aux jeux vidéo et un écran LCD de sept pouces, détaille BFM Tech&Co .

La différence entre les deux consoles réside dans la puissance des processeurs dont elles sont équipées. Pour la ROG Xbox Ally, il s’agit d’un AMD Ryzen Z2 A avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage tandis que ROG Xbox Ally X dispose d’un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, avec 24 Go de RAM et 1 To d’espace. Le second modèle, version haut de gamme du premier, sera par ailleurs alimenté par une batterie garantissant une meilleure autonomie.

Pas de changement d’habitude

Vus de l’extérieur, les appareils ont le même aspect, le modèle le plus simple étant toutefois plus léger. Leur développement s’est fait sur la base de la console qu’Asus propose déjà depuis deux ans. La nouveauté est d’y associer le savoir-faire de Xbox et de permettre aux joueurs d’accéder au Xbox Game Pass qui offre aux habitués de la marque un environnement familier et la possibilité de retrouver leurs jeux et fichiers sur le modèle portable.

Les bibliothèques de jeux d’autres éditeurs seront également accessibles. Certains titres seront directement compatibles avec les ROG Xbox Ally et proposeront aux gamers des améliorations techniques quand d’autres seront « essentiellement compatibles » et pourront être utilisés avec la nouvelle console après des modifications de paramétrages. Les fabricants n’ont pas officiellement communiqué le prix des consoles mais des spécialistes évoquent des tarifs respectifs de 600 et 900 euros.

© Boursorama avec Newsgene

