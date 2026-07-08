Peur de vous faire cambrioler pendant vos vacances ? Voici trois erreurs courantes qui attirent les malfaiteurs

Les dispositifs de surveillance, même factices, peuvent dissuader les cambrioleurs de s'attaquer à votre logement. (illustration) (Rafael Classen / Pexels)

L’été est une saison propice aux cambriolages. Rien qu’au moins de juillet 2025, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) avait recensé plus de 17 000 cambriolages de logements. Comment éviter de faire partie des victimes ? 20 Minutes a identifié trois erreurs à éviter.

Une absence qui se remarque trop

Il faut limiter au maximum les signes de votre absence. Un jardin qui n’est plus entretenu, un second véhicule qui prend la poussière, une boîte aux lettres qui se remplit ou encore des volets qui restent fermés sont des signaux qui ne trompent pas pour les cambrioleurs.

Vous pouvez ainsi demander à un proche ou à un voisin de créer un peu d’activité dans votre logement, même de façon occasionnelle. Un éclairage programmé à horaires variables le soir aide aussi à simuler une présence.

Des réseaux sociaux révélateurs

Les cambrioleurs repèrent aussi de plus en plus leurs cibles sur les réseaux sociaux. Alors, même si vous crevez d'envie de partager avec vos proches vos photos de vacances, mieux vaut vous abstenir. Sans aller jusqu’à faire croire que vous êtes chez vous, il est plus prudent d’attendre votre retour pour publier ces contenus.

Un dispositif de sécurité défaillant

Les moyens pour sécuriser sa maison se démocratisent progressivement, entre les alarmes, les caméras et les dispositifs de surveillance collective comme l’opération tranquillité vacances ou Voisins Vigilants et Solidaires. Ces systèmes jouent un rôle dissuasif qui peut être déterminant. À ce titre, il est conseillé d’avoir une caméra ou un boîtier d’alarme à l’extérieur, même factices.