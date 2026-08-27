La SNCF casse ses prix pour se rendre à la Braderie de Lille : des billets de train disponibles dès trois euros !

Pour se rendre à la Braderie de Lille, les billets de TER sont mis en vente à partir de trois euros. (illustration) (Pixabay / Jean Louis Tosque)

Se ruiner dans les transports pour aller dénicher la bonne affaire à la Braderie de Lille, ça n'a pas vraiment de sens. Alors cette année encore, la SNCF a lancé une opération spéciale avec la mise en vente de 15 000 billets de train dont le tarif est compris entre 3 à 22 euros. Il s'agit de TER circulant dans toute la région Hauts-de-France.

54 TER spéciaux pour la Braderie de Lille

Pour l'occasion la SNCF a également renforcé son service avec 54 trains spéciaux le samedi et le dimanche au départ ou à destination des gares suivantes : Arras, Béthune, Calais-ville, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Jeumont, Lens, Lille Flandres, Valenciennes. Attention, ces billets à prix spécial sont valables uniquement pour la date, l'horaire et le train choisis.

Pour rappel, la Braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d'Europe, aura lieu cette année les 5 et 6 septembre, de 8h le samedi à 18h le dimanche, soit 34 heures non-stop. Chaque année, cet événement attire plus de deux millions de visiteurs.