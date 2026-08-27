Le Nutella Peanut au beurre de cacahuète arrive peu à peu en France : voici où vous avez une chance de le trouver

Un nouveau Nutella au beurre de cacahuète est arrivé discrètement en France. (illustration) (Photo NewsGene)

Les amateurs de chocolat et de beurre de cacahuète l’attendaient de pied ferme ! Le nouveau Nutella Peanut, dont la sortie avait été annoncée en décembre 2025 par Ferrero, semblait jusqu’ici réservé aux États-Unis et au Canada. Mais il aurait finalement fait son apparition dans l’Hexagone, d’après les informations de RMC Conso , dans de rares points de vente.

Quelques pots déjà en rayon

Depuis le printemps, les consommateurs américains et canadiens peuvent déjà goûter à cette nouvelle pâte à tartiner. Si aucune date n’a été annoncée concernant sa commercialisation en Europe, certaines enseignes et boutiques spécialisées semblent avoir pris les devants.

La chaîne de magasins discount Normal aurait ainsi commencé à importer des pots. Comme on peut le voir sur le compte Instagram « Les Pépites des Hypers » , ce nouveau Nutella serait disponible dans plusieurs points de vente de l’enseigne à 5,99 euros le pot.

Et si aucune grande chaîne de supermarchés n’a officiellement annoncé son arrivée, le Nutella Peanut aurait aussi été repéré, par exemple, dans un magasin Auchan à Furiani, en Corse, où les pots sont vendus 6,60 euros pièce, indiquent nos confrères.

Des prix bien plus élevés sur Internet

Impossible de mettre la main dessus près de chez vous ? Il vous reste alors la possibilité de l’importer vous-même. Plusieurs sites spécialisés proposent en effet de faire parvenir en France des produits américains.

Mais il faudra accepter de payer nettement plus cher. My American Shop propose ainsi le pot de 375 grammes à 12,99 euros, auxquels s’ajoutent les frais d’expédition. Chez Pop’s America, le prix grimpe même à 13,99 euros. Certains font visiblement leur beurre sur les cacahuètes…