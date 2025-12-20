Quels sont les points à vérifier sur votre véhicule avant de prendre la route des vacances d'hiver ?

Les pneus été perdent en efficacité lorsque la température passe en dessous de 7 °C. (Illustration) (Mariakray / Pixabay)

Pneus, routes glissantes... En hiver, prendre le chemin des vacances peut constituer un véritable défi. Voici les principaux points à vérifier pour voyager en toute sécurité malgré le froid, la neige et les conditions parfois difficiles.

Alors que de nombreux Français s'apprêtent à prendre la route des vacances pour fêter Noël à la montagne, nos confrères de Capital rappellent qu'il est essentiel de bien vérifier la fiabilité de son véhicule avant d'entreprendre un tel trajet. Voici les réflexes à adopter pour voyager en toute sécurité.

Premier aspect à vérifier: la visibilité. En effet, vos balais d'essuie-glace doivent être en parfait état pour éviter les traces gênantes. Contrôlez aussi l'éclairage, essentiel en hiver où les journées sont plus courtes. Assurez-vous notamment que tous les phares fonctionnent correctement.

Une conduite prudente

En prévision, il est également important de faire le plein de liquide antigel et d'opter pour un lave-glace adapté à l'hiver. Nos confrères précisent par ailleurs que la chute des températures peut endommager la batterie. Mieux vaut donc la faire tester avant de prendre la route. Si vous possédez un véhicule électrique, il peut aussi être judicieux de prévoir les arrêts de recharge que vous ferez sur le trajet, étant précisé que le froid peut réduire l'autonomie de la batterie.

Outre la vérification du véhicule, il est important d'adopter une conduite prudente sur les routes enneigées. Il est notamment recommandé de rouler doucement, d'éviter les gestes brusques et d'anticiper au maximum les éventuels obstacles qui pourraient se trouver sur votre chemin.

Les pneus d'hiver

Évoquons enfin la principale préoccupation des automobilistes en hiver: les pneus. Capital rappelle que la Loi Montagne impose des équipements spéciaux dans certaines zones. Pensez donc à équiper votre voiture de pneus hiver ou quatre saisons si vous vous rendez en montagne. Des chaînes ou des chaussettes à neige peuvent également vous sortir de bien des situations. Ce genre de dispositif est aujourd'hui obligatoire dans 4.200 communes françaises.

À ce titre, il faut savoir qu'en dessous de 7°C, les pneus été perdent de leur efficacité, ce qui augmente le risque d'accidents. En cas de doute, il est conseillé de se rendre dans un garage pour faire un contrôle hivernal complet afin de prendre la route en toute sérénité.

A lire aussi:

Réduire la vitesse, changer de revêtement… Quelles solutions contre la pollution sonore routière?

Trains: ces cas méconnus pour lesquels la SNCF doit vous dédommager

Choisir le bon garage garantit un entretien automobile au meilleur prix