Quel budget pour vous mettre au stand-up paddle?

Ces critères sont indispensables pour bien choisir son stand-up paddle

Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans le choix de votre stand-up paddle (SUP). La planche doit être adaptée à votre gabarit, votre niveau et le type de pratique. Les débutants doivent rechercher en priorité la stabilité et la maniabilité. Plus une planche est large, plus il est facile de garder l’équilibre. Ainsi, vous pourrez prendre vos marques tranquillement et vous familiariser avec ces nouvelles sensations.

Les paddles gonflables sont idéaux pour les débutants

Il existe deux types de SUP: les modèles rigides et les modèles gonflables. Nous vous conseillons de débuter avec une planche gonflable.

Ce modèle est en effet plus pratique pour une utilisation ponctuelle. Il est léger, facile à manipuler et se gonfle en quelques minutes grâce à la pompe. Une fois replié, il se range dans son sac de transport. Ce dernier est équipé d’anses, voire de bretelles, pour le porter comme un sac à dos. Vous pouvez l’emmener où vous le souhaitez et il n’encombre pas le coffre de votre voiture pendant vos vacances.

Le risque de vous blesser est moindre si vous chutez avec votre SUP gonflable.

Les planches rigides sont plus fragiles et demandent davantage d’entretien.

Côté prix, les stand-up paddles gonflables restent plus abordables que leurs homologues rigides.

Le stand-up paddle est accessible à tous les budgets

Les SUP se sont démocratisés au cours des dernières années. Il est désormais possible de trouver un équipement offrant un bon rapport qualité/prix sans dépasser la barre des 200 euros . En parallèle des enseignes spécialisées, les grandes surfaces commercialisent des modèles à des prix attractifs. Les promotions fréquentes permettent de réaliser de belles affaires. Lidl propose des modèles à partir de 149 euros . Chez Cdiscount (partenaire The Corner *), le stand-up paddle gonflable GYMAX est proposé au tarif de 169,99 euros . Il est noté 4,6/5 par les internautes. Decathlon propose différents modèles de paddles gonflables dès 179 euros . Le pack ITIWIT 10’6 pouces pouvant supporter jusqu’à 130 kg est vendu 249,99 euros avec la pompe et la pagaie. Il obtient la note de 4,8/5 sur un total de plus de 100 avis.

Si vous souhaitez découvrir la pratique sans investir, de nombreuses stations balnéaires proposent des stand-up paddles à la location. Comptez en moyenne 15 euros de l’heure, une trentaine d’euros pour la demi-journée (3 à 4 heures) et de 50 à 70 euros la journée.

Ces accessoires sont indispensables pour bien pratiquer - Un sac de transport solide. - Une pompe si vous possédez un SUP gonflable. - Un gilet de flottabilité: cet équipement n’est pas obligatoire sur les plans d’eau fermés et dans la limite maximale des 300 mètres longeant la côte, mais il est fortement conseillé. - Un leash ou une amarre: il vous relie en permanence à la planche pour vous permettre de l’atteindre rapidement en cas de chute. - Une pagaie: veillez à la choisir légère et réglable pour s’adapter à votre taille. Elle doit mesurer 15 à 20 cm de plus que vous. Les pagaies symétriques sont plus faciles à manier pour les débutants. Les accessoires peuvent être vendus en kit avec la planche, ou séparément.

