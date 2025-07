Spritz, mojito, piña colada… Les cocktails les plus consommés par les Français durant l'été

L’agence Nielsen IQ a dressé le classement d’après les ventes de cocktails réalisés dans 5.000 bars, cafés et restaurants de tout le pays. Illustration. (Josetxu / Pixabay)

Quoi de mieux que la saison estivale pour siroter un bon cocktail sur la plage ? Si ces boissons - à consommer avec modération - sont particulièrement appréciées, toutes ne rencontrent pas le même succès. Comme le rapporte RMC Conso , mardi 29 juillet 2025, l’agence Nielsen IQ a dressé le classement des cocktails préférés des Français pour les vacances d’été.

Spritz, mojito, Kir…

Plutôt que le sondage habituel, dans lequel les réponses peuvent être biaisées, l’agence a cette fois établi son bilan d’après les ventes de cocktails réalisés dans 5.000 bars, cafés et restaurants de tout le pays. Il en ressort que le spritz est la boisson la plus plébiscitée, ayant généré 24,2 % du chiffre d’affaires total du secteur. En deuxième position, on retrouve le mojito qui reste un incontournable ayant représenté 18,2 % du chiffre d’affaires. Le Kir complète le podium avec 10,5 % de parts de marché.

La croissance la plus forte a été observée du côté du Spritz Saint-Germain, une boisson se différenciant du spritz classique par de la liqueur de sureau à la place de l’Aperol. Vendu à 10,6 euros, il coûte également en moyenne 1,6 euro plus cher. Il existe également des différences notables entre la capitale et les autres régions puisque hormis Paris, les écarts sont bien moins significatifs entre le spritz et le mojito, ce dernier étant très apprécié dans le sud et l’ouest de la France.

Le mojito en tête des sondages

À noter également que ces résultats ne correspondent pas à ceux obtenus au moyen de sondages, puisque c’est le mojito qui l’emporte largement dans ce cas avec 40 % de réponses favorables. Vient ensuite la piña colada et le Sex on the beach.