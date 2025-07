Quel est l’objet favori des vacanciers qui ne fait pourtant pas l'unanimité?

(Couple prêt à partir en vacances avec ton son équipement pour bien voyager - Crédits photo : Adobe Stock)

Quel est cet objet pratique, compact ou volumineux, qui ne doit pas être laissé sans surveillance par son propriétaire? S'agissant du partenaire de vos trajets et de votre mobilité en général, il fait partie de l'équipement de vos vacances en vous accompagnant partout et longtemps. Avez-vous trouvé de quoi il s'agissait? Plébiscitée par la plupart des voyageurs, elle a plus d'un tour dans son sac, même si elle fait aussi polémique…

Véritable phénomène de mode, la valise à roulettes est la star des voyages

Particulièrement confortable, la valise à roulettes évite depuis les années 70 de porter un chargement et permet de tirer ou de pousser son bagage sans véritable effort. Des enseignes spécialisées se sont développées (ex: Bleu Cerise) et la plupart d'entre elles proposent des modèles aux coloris assortis de plusieurs formats, avec des spécificités : valise à roulettes légère, valise à roulettes avec soufflets d'extension, valise à roulettes à coque rigide ou souple, valise à roulettes avec cadenas ou code de sécurité… Il est également possible de dénicher des modèles avec un bon rapport qualité prix sur le site Cdiscount (partenaire The Corner) à partir de 34 euros .

Connaissez-vous la garantie affichée par les grandes marques sur leurs valises? Delsey s'engage sur une garantie entre 2 ans et 10 ans selon les modèles. Samsonite promet une garantie sur 10 ans tandis qu'Eastpak annonce 30 ans de garantie sur ces produits (1).

Malgré son succès grandissant, la valise à roulettes a moins la cote à l'étranger

Dans les rues pavées et sur les trottoirs, il n'est pas rare que la valise à roulettes résonne et agace les personnes qui croisent leur passage. Même si le dos des vacanciers apprécie grandement la prédominance de la valise à roulettes, les nuisances sonores pour les personnes autour sont bien réelles.

La solution? Opter de préférence pour des valises à deux roulettes, au lieu de quatre pour diviser par deux le bruit des frottements au sol. Facile à dire… car les fabricants, souhaitant attirer et fidéliser leur clientèle exigeante, proposent au contraire de doubler les roulettes pour en diminuer l'usure et augmenter la maniabilité et la durabilité du produit.

A savoir Dubrovnik veut faire baisser les décibels des valises à roulettes! Véritable fléau sonore dans cette destination croate, la valise à roulettes n'est pas la bienvenue quand son usage non précautionneux occasionne des bruits indésirables pour les riverains et les locaux. Dans une vidéo, l'office du tourisme adresse un message aux vacances en leur demandant expressément de faire moins de bruit avec leurs fameuses valises à roulettes. Le seul moyen en attendant la mise en place d'une logistique dédiée : le retour de la valise portée (2) !

Symbole du tourisme de masse, la valise à roulettes envahit le monde

Tellement facile à manier avec sa barre ou poignée télescopique ajoutée à la fin des années 80, la valise à roulettes permet aux nomades d'improviser un week-end avec le strict nécessaire avec eux, sans devoir enregistrer la valise dans les bagages à soute.

En effet, bon nombre de valises cabine à roulettes permettent de les garder avec soi et de gagner du temps au départ et à l'arrivée de chaque vol (dimensions maximales : jusqu'à 55x35x25cm, selon les critères d'Air France par exemple). Dans le train (notamment les OUIGO), il faut respecter ce même format pour ne pas devoir s'acquitter d'un supplément de 5 euros par bagage et par trajet (3).

La valise à roulettes semble être devenue l'équipement incontournable pour se déplacer, sans se fatiguer ni perdre de temps. Avec ses différents prix, coloris et tailles, elle s'adapte au budget et aux profils des voyageurs, toujours plus agiles et cosmopolites. Mais gare à l'évolution de la réglementation des acteurs du transport et aux normes locales…

