Ces objets vintage très recherchés que vous pouvez revendre à très bon prix

Certains objets de décoration rétro font leur grand retour. Pièces au motif fleuri, dame-jeanne ou encore vaisselle ancienne retrouvent une place dans les intérieurs et sont parfois vendues à des prix élevés.

Certains les ont parfois en horreur tant ces pièces sont synonymes d'un autre temps. Pourtant, les objets de décoration rétro ou vintage ont la cote! Loin d'être ringardes, elles s'arrachent parfois à prix d'or sur certains sites comme Vinted, eBay ou Leboncoin, rapporte Marie France . De manière générale, ce sont les objets des années 1950 à 1980 qui sont recherchés par les acheteurs.

Ainsi, les meubles en Formica font leur retour. Certains leur redonnent une nouvelle jeunesse, les modernisent, pour les faire entrer dans leur intérieur. Mais il n'y a pas que pour l'aspect déco que ces pièces sont prisées. Certains y voient un intérêt économique et écologique, alors que la seconde main fait de nombreux adeptes.

Vendus plusieurs centaines d'euros

Les brocantes et autres vide-greniers sont particulièrement intéressants pour trouver des trésors. Ils sont d'ailleurs fréquentés plusieurs fois dans l'année par 30% de la population française, selon l'Ifop . Pour certains, ces événements sont l'occasion de faire de bonnes affaires. Les objets chinés peuvent en effet être revendus à des prix plus élevés.

Parmi les pièces les plus recherchées: la corbeille en osier, capable de se fondre dans de nombreux styles et possédant plusieurs utilités. Sur Internet, elle peut être achetée entre 10 et 25 euros en moyenne , en fonction de son état ou sa taille notamment. Les assiettes anciennes sont également prisées. Ces dernières sont souvent en porcelaine et ornées de motifs fleuris, leur donnant un aspect bohème et/ou bucolique. Les prix peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros s'il s'agit d'exemplaires anciens, signés ou rares.

Du fleuri et du vichy

De plus en plus vue dans les intérieurs ou magazines de décoration: la dame-jeanne. Cette imposante bouteille de forme arrondie peut toujours remplir sa fonction d'origine, à savoir accueillir des bouquets. Certains décident de la détourner en pied de lampes ou pièce décorative. Là encore son prix peut atteindre plusieurs centaines d'euros selon le modèle.

Enfin, certains motifs reviennent à la mode! C'est notamment le cas des motif fleuri et vichy, qui se déclinent tant sur des rideaux que des coussins ou des nappes.

