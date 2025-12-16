Quel budget pour un buffet à volonté et de qualité?

Les buffets gastronomiques à volonté offrent un rapport qualité/prix imbattable. ( crédit photo : Getty Images )

Les buffets à volonté ont le vent en poupe. Après plusieurs années de forte inflation, les clients sont séduits par cette formule attractive permettant de manger autant qu'ils le souhaitent à prix fixe. Ces établissements souffrent souvent d'une mauvaise réputation. Pourtant, certains buffets gastronomiques offrent un rapport qualité/prix imbattable.

À Narbonne, un immense buffet à volonté propose le meilleur de la gastronomie tricolore

Fondé en 1989 par Louis Privat, le restaurant Les Grands Buffets est une véritable institution. Cet établissement dont la renommée dépasse les frontières hexagonales fait rayonner la cuisine d'Auguste Escoffier et de son célèbre Guide culinaire édité en 1903. Le buffet gargantuesque ne compte pas moins de 300 propositions, parmi:

la rôtisserie;

les viandes et volailles;

les fruits de mer;

les poissons;

les foies gras et pâtés en croûte;

les charcuteries et terrines;

les fromages;

les desserts, avec un grand choix de pâtisseries, desserts flambés ou glacés.

Les Grands Buffets détient le record Guinness du plus grand plateau de fromages du monde, avec pas moins de 111 références! Au-delà de l'aspect culinaire, l'établissement offre une expérience unique à tous les épicuriens avec son majestueux décor Belle Époque et ses présentations spectaculaires, comme la cascade de homards ou l'immense fontaine de chocolat. Le menu «Buffets gastronomiques à volonté» est au tarif unique de 65,90 euros . L'établissement possède également une impressionnante carte des vins et champagnes, proposés au même prix que chez le producteur.

Avec Envie, Éloi Spinner sublime le buffet à volonté

Éloi Spinner est l'un des jeunes chefs les plus en vue de la capitale. Ancien élève de l'école Ferrandi, il a fait ses gammes dans des établissements prestigieux comme La Tour d'Argent, le Plaza Athénée ou The Dorchester. Après Orgueil et Colère, il continue de décliner les sept péchés capitaux avec Envie . Ce banquet géant de 500 mètres carrés répartis sur deux étages au cœur du Marais propose une centaine de mets faits maison dans un somptueux décor Art Déco. On compte une soixantaine de propositions salées, une vingtaine de fromages et une quinzaine de desserts. Le lieu est organisé selon un parcours thématique, du maraîcher au pâtissier en passant par le charcutier, l'écailler ou le fromager. Le chef est engagé dans une démarche zéro déchet avec des portions prédécoupées et des produits valorisés dans leur intégralité.

Les tarifs du banquet à volonté sont compris entre 37 et 59 euros :

au déjeuner: 37 euros du lundi au vendredi, 54 euros pour le brunch le week-end;

du lundi au vendredi, pour le brunch le week-end; au dîner: 54 euros du dimanche au jeudi soir, 59 euros le vendredi et le samedi.

Bonne nouvelle pour les parents: les moins de 5 ans festoient gratuitement, et les enfants de 5 à 10 ans paient demi-tarif.

Buffet à volonté: 4 conseils pour éviter les excès - Terminer le repas par de l'exercice léger: une marche de 10 ou 15 minutes stimule la dépense énergétique, active le métabolisme en douceur et facilite la digestion. Cela permet de réguler la glycémie et d'éviter la sensation de lourdeur qui survient après un repas copieux. - Prendre son temps: il s'écoule une vingtaine de minutes avant que la sensation de satiété parvienne au cerveau. C'est la raison pour laquelle les nutritionnistes recommandent de bien mâcher et de faire de petites pauses entre les bouchées. - Privilégier les petites quantités: selon Bernard Boutboul, fondateur du cabinet de conseil spécialisé Gira, les clients des buffets à volonté mangent en moyenne 30 à 40% de quantité en plus que dans un restaurant normal. Le large choix et l'aspect illimité incitent à se resservir. Pour bien profiter de ce repas, faites un tour complet du buffet avant de remplir votre assiette pour repérer les plats qui vous attirent. Sélectionnez de petites portions. Se relever régulièrement pour se servir en petites quantités permet de limiter la quantité totale ingérée au cours du repas. - Ne pas arriver l'estomac vide: il est conseillé de manger de manière équilibrée lors du repas précédent. Faire l'impasse sur le petit-déjeuner ou le déjeuner pour vous «réserver» pour le buffet pourrait vous inciter à trop manger. Pensez à bien vous hydrater avant et pendant le repas pour éviter la sensation de faim.

