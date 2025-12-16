 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quel budget pour un buffet à volonté et de qualité?
information fournie par Le Particulier pour Conso 16/12/2025 à 08:30
Temps de lecture: 3 min

Les buffets gastronomiques à volonté offrent un rapport qualité/prix imbattable. ( crédit photo : Getty Images )

Les buffets gastronomiques à volonté offrent un rapport qualité/prix imbattable. ( crédit photo : Getty Images )

Les buffets à volonté ont le vent en poupe. Après plusieurs années de forte inflation, les clients sont séduits par cette formule attractive permettant de manger autant qu'ils le souhaitent à prix fixe. Ces établissements souffrent souvent d'une mauvaise réputation. Pourtant, certains buffets gastronomiques offrent un rapport qualité/prix imbattable.

À Narbonne, un immense buffet à volonté propose le meilleur de la gastronomie tricolore

Fondé en 1989 par Louis Privat, le restaurant Les Grands Buffets est une véritable institution. Cet établissement dont la renommée dépasse les frontières hexagonales fait rayonner la cuisine d'Auguste Escoffier et de son célèbre Guide culinaire édité en 1903. Le buffet gargantuesque ne compte pas moins de 300 propositions, parmi:

  • la rôtisserie;
  • les viandes et volailles;
  • les fruits de mer;
  • les poissons;
  • les foies gras et pâtés en croûte;
  • les charcuteries et terrines;
  • les fromages;
  • les desserts, avec un grand choix de pâtisseries, desserts flambés ou glacés.

Les Grands Buffets détient le record Guinness du plus grand plateau de fromages du monde, avec pas moins de 111 références! Au-delà de l'aspect culinaire, l'établissement offre une expérience unique à tous les épicuriens avec son majestueux décor Belle Époque et ses présentations spectaculaires, comme la cascade de homards ou l'immense fontaine de chocolat. Le menu «Buffets gastronomiques à volonté» est au tarif unique de 65,90 euros . L'établissement possède également une impressionnante carte des vins et champagnes, proposés au même prix que chez le producteur.

Avec Envie, Éloi Spinner sublime le buffet à volonté

Éloi Spinner est l'un des jeunes chefs les plus en vue de la capitale. Ancien élève de l'école Ferrandi, il a fait ses gammes dans des établissements prestigieux comme La Tour d'Argent, le Plaza Athénée ou The Dorchester. Après Orgueil et Colère, il continue de décliner les sept péchés capitaux avec Envie . Ce banquet géant de 500 mètres carrés répartis sur deux étages au cœur du Marais propose une centaine de mets faits maison dans un somptueux décor Art Déco. On compte une soixantaine de propositions salées, une vingtaine de fromages et une quinzaine de desserts. Le lieu est organisé selon un parcours thématique, du maraîcher au pâtissier en passant par le charcutier, l'écailler ou le fromager. Le chef est engagé dans une démarche zéro déchet avec des portions prédécoupées et des produits valorisés dans leur intégralité.

Les tarifs du banquet à volonté sont compris entre 37 et 59 euros :

  • au déjeuner: 37 euros du lundi au vendredi, 54 euros pour le brunch le week-end;
  • au dîner: 54 euros du dimanche au jeudi soir, 59 euros le vendredi et le samedi.

Bonne nouvelle pour les parents: les moins de 5 ans festoient gratuitement, et les enfants de 5 à 10 ans paient demi-tarif.

Buffet à volonté: 4 conseils pour éviter les excès

- Terminer le repas par de l'exercice léger: une marche de 10 ou 15 minutes stimule la dépense énergétique, active le métabolisme en douceur et facilite la digestion. Cela permet de réguler la glycémie et d'éviter la sensation de lourdeur qui survient après un repas copieux.

- Prendre son temps: il s'écoule une vingtaine de minutes avant que la sensation de satiété parvienne au cerveau. C'est la raison pour laquelle les nutritionnistes recommandent de bien mâcher et de faire de petites pauses entre les bouchées.

- Privilégier les petites quantités: selon Bernard Boutboul, fondateur du cabinet de conseil spécialisé Gira, les clients des buffets à volonté mangent en moyenne 30 à 40% de quantité en plus que dans un restaurant normal. Le large choix et l'aspect illimité incitent à se resservir. Pour bien profiter de ce repas, faites un tour complet du buffet avant de remplir votre assiette pour repérer les plats qui vous attirent. Sélectionnez de petites portions. Se relever régulièrement pour se servir en petites quantités permet de limiter la quantité totale ingérée au cours du repas.

- Ne pas arriver l'estomac vide: il est conseillé de manger de manière équilibrée lors du repas précédent. Faire l'impasse sur le petit-déjeuner ou le déjeuner pour vous «réserver» pour le buffet pourrait vous inciter à trop manger. Pensez à bien vous hydrater avant et pendant le repas pour éviter la sensation de faim.

À lire aussi:

Top 3 des restaurants où manger pour moins de dix euros

Bons plans restaurant: des applis pour faire des économies sur l'addition

A lire aussi

  • La consommation de soja en France a progressé de 15% par an depuis 2000. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Soja: comment bien le préparer pour préserver sa santé
    information fournie par The Conversation 15.12.2025 16:30 

    Le 24 mars 2025, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis un avis déconseillant l'utilisation du soja dans la restauration collective, en raison de la forte teneur en isoflavones des aliments préparés à ... Lire la suite

  • Une augmentation comprise entre 2,5 % et 10 % est anticipée pour 2026. (Myriams-Fotos / Pixabay)
    Santé : les tarifs des mutuelles devraient encore flamber en 2026
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.12.2025 15:44 

    Les complémentaires santé devraient une nouvelle fois voir leurs tarifs augmenter en 2026. Après plusieurs années de hausses successives, les cotisations continuent de progresser, sous l’effet du vieillissement de la population, de la multiplication des actes médicaux ... Lire la suite

  • Arborer un pull moche lors des fêtes de Noël est devenu une véritable tradition. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Le pull moche de Noël, une tradition qui interroge les défenseurs de l'environnement
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.12.2025 12:00 

    Chaque année lors de la période des fêtes de fin d'année, les pulls moches de Noël sont de sortie. Une tradition qui s'est popularisée depuis la sortie du Journal de Bridget Jones, mais dont l'impact environnemental s'avère discutable. Tous les ans lors des fêtes ... Lire la suite

  • Les marques de peinture haut de gamme proposent des nuances d’exception et des produits aux qualités exceptionnelles. ( crédit photo : Getty Images )
    Ces peintures haut de gamme transforment votre intérieur
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.12.2025 11:00 

    Vous rêvez d’une peinture originale et d’exception pour votre rénovation ou votre décoration? Choisir entre marques, qualités de produits et promesses marketing peut vite devenir compliqué. Voici quelques repères essentiels pour faire le bon choix et obtenir un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank