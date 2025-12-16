Publicité de Noël d’Intermarché : l’enseigne alerte sur des ventes frauduleuses de la peluche de son loup « mal aimé »

Intermarché alerte sur des ventes frauduleuses autour de son loup « mal aimé ». (Rostichep / Pixabay)

La campagne de Noël d’Intermarché a largement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Son personnage principal, le loup « mal aimé » , est rapidement devenu emblématique. Face à cet engouement, le groupe a confirmé son intention de proposer une peluche à son effigie. Une annonce officialisée vendredi 12 décembre par Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, lors d’une intervention sur RTL .

Des contrefaçons déjà signalées

Depuis, les équipes d’achat travaillent sur ce projet, avec l’objectif de pouvoir proposer le produit dès que possible. À ce stade toutefois, aucune date précise n’a été arrêtée. La peluche n’est pas encore disponible, ni en magasin ni en ligne, même si l’attente se fait déjà sentir chez certains consommateurs.

Dimanche 14 décembre, Intermarché a pris la parole une nouvelle fois, cette fois pour alerter. Sur son compte X , le groupe met en garde contre des sites internet proposant déjà à la vente des peluches présentées comme officielles. Selon l’enseigne, « ces plateformes n’ont aucun lien avec Intermarché ni avec le studio ayant créé la publicité » .

Une fabrication française envisagée

Le distributeur évoque des risques de fraudes et de transactions malveillantes, et appelle donc les consommateurs à la vigilance. Il précise qu’une communication officielle sera faite au moment du lancement réel de la peluche, afin d’éviter toute confusion. Mais quand les clients pourront-ils acheter la peluche ? Bien qu'envisagée, une disponibilité pour ce Noël semble compliquée. D'autant qu'Intermarché veut privilégier une fabrication made in France, indique Le Parisien .

Cette publicité a un succès planétaire. Elle a été visionnée plus de 600 millions de fois en seulement une semaine. La chanson Le mal-aimé de Claude François a elle aussi profité du buzz : les écoutes ont explosé sur les plateformes de streaming musical.