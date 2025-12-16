Les smartphones, ordinateurs et consoles devraient coûter plus cher en 2026… à cause de l’IA

Face aux acteurs de l'IA, les fabricants de smartphones et de consoles se trouvent désavantagés. (AS_Photography / Pixabay)

Les prix des équipements électroniques pourraient fortement augmenter à partir du printemps 2026. Selon les spécialistes, la tension sur l'approvisionnement en composants essentiels, notamment la mémoire et le stockage, pourrait entraîner des hausses de prix de 10 à 20 % en raison de la forte demande du secteur de l'intelligence artificielle.

Si vous souhaitez changer de téléphone, d'ordinateur ou acheter la dernière console, mieux vaut anticiper votre achat. Courant 2026, les tarifs de nombreux équipements électroniques devraient connaître une augmentation notable, rapporte Capital . En cause : la forte hausse du prix des composants essentiels, particulièrement la mémoire vive (RAM) et les dispositifs de stockage, autant d'éléments indispensables au bon fonctionnement des appareils. Les experts tablent sur une augmentation oscillant entre 10 et 20 %, précise Franceinfo .

Le poids des géants de l'IA

La fabrication mondiale des composants électroniques traverse actuellement une période de forte tension. La demande est croissante et le secteur se concentre entre trois fabricants majeurs : Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology. Si la demande explose, c'est en grande partie en raison de l'essor de l'intelligence artificielle. Les entreprises du secteur de l'IA, comme Microsoft, Meta ou OpenAI, construisent des centres de données géants et s'approvisionnent massivement en puces mémoires haut débit.

Face à ces acteurs majeurs, les fabricants de smartphones et de consoles se trouvent désavantagés. « Les acteurs de l'IA sont prêts à payer plus cher et à s'engager sur plusieurs années, ce qui les rend prioritaires aux yeux des fabricants de mémoire » , résume Antoine Limasset, chercheur au CNRS, interrogé par Capital . Les capacités de production sont donc réorientées vers ces segments plus lucratifs. Ainsi, l'entreprise Micron abandonne l'activité grand public de sa marque Crucial d'ici février 2026 pour se recentrer sur les marchés liés à l'IA.

Augmentations des prix en vue dès mai 2026

Pour les consommateurs, les conséquences seront une augmentation des prix ou une baisse des performances. En effet, pour stabiliser les prix, certains constructeurs pourraient choisir de réduire les capacités de mémoire des appareils. Ils vendront donc un produit moins puissant au même prix qu'aujourd'hui. Les équipements d'entrée de gamme seront particulièrement vulnérables, souligne Antoine Limasset. Certains modèles, devenus trop coûteux à fabriquer, pourraient même être retirés du marché.

Plusieurs fabricants, comme CyberPowerPC, Dell, Lenovo et Xiaomi, ont déjà annoncé leur incapacité à maintenir leurs prix actuels. Cette augmentation des tarifs est envisageable à partir de mai 2026, d'après les spécialistes. L'alternative consiste à acheter ses équipements dès maintenant et à profiter des fêtes de fin d'année 2025 pour éviter la hausse du printemps prochain, ou à se tourner vers le marché de l'occasion.