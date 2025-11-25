information fournie par Le Particulier pour Conso • 25/11/2025 à 16:30

Quel budget pour assurer votre compagnon à 4 pattes?

Une assurance santé permet de faire face aux dépenses imprévues. ( crédit photo : Getty Images )

Les frais médicaux représentent un poste de dépense important pour les propriétaires d'animaux. En cas d'accident ou de maladie, la facture peut rapidement atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Souscrire une assurance santé pour votre animal vous permet de faire face à ces dépenses imprévues. Découvrez nos conseils pour trouver la mutuelle adaptée au meilleur prix.

Les dépenses de santé animale restent sous-estimées

55% des Français possèdent un animal de compagnie. On compte ainsi 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens. Outre l'alimentation, les frais de santé représentent l'un des principaux postes de dépense. Pourtant, seuls 15% des propriétaires ont souscrit une mutuelle pour leur compagnon à quatre pattes. Le montant des frais vétérinaires est souvent sous-estimé.

55% des propriétaires pensent que leur animal ira moins de 16 fois chez le vétérinaire au cours de sa vie, et 22% estiment qu'ils effectueront moins de 6 consultations. Selon les données du spécialiste de l'assurance Fidanimo , le nombre moyen de visites chez le vétérinaire s'élève à 23 pour un chien, et 29 fois pour un chat.

68% des personnes pensent que la chirurgie est le soin le plus coûteux. En réalité, les dépenses les plus élevées sont liées aux soins courants, puis aux frais engendrés par les accidents.

Une rupture des ligaments croisés coûte en moyenne 929 euros , alors que 70% des propriétaires estiment ce coût à moins de 700 euros .

Avec l'âge, nos animaux deviennent plus vulnérables sur le plan de la santé. Même un animal jeune peut se blesser ou développer une maladie chronique. Souscrire une mutuelle pour votre chien ou votre chat vous permet de prendre soin de sa santé, et de faire face aux dépenses imprévues sans compromettre votre équilibre financier.

Les frais vétérinaires varient selon les soins

La mutuelle permet de prendre en charge les différents frais vétérinaires de votre animal, comme:

consultation vétérinaire: comptez entre 30 à 60 euros en moyenne;

en moyenne; détartrage: jusqu'à 120 euros ;

; analyse sanguine: de 80 à 150 euros ;

; traitement d'une maladie chronique: de 30 à 90 euros par mois;

par mois; chirurgie simple (type stérilisation): entre 150 et 250 euros ;

; opération d'une fracture: entre 600 et 1.500 euros .

Le coût des assurances animales dépend du profil de l'animal

Les assurances santé pour animaux proposent généralement 3 niveaux de couverture:

une formule basique ou économique;

une formule intermédiaire;

une formule premium.

Selon une étude Meilleurtaux menée en 2024, le prix moyen d'une assurance santé s'élève à:

28,46 euros pour un chien. Comptez 14,73 euros pour une formule éco et 45,83 euros pour une formule premium;

pour un chien. Comptez pour une formule éco et pour une formule premium; 21,34 euros pour un chat, soit en moyenne 11,35 euros pour une formule éco, et 33,89 euros en formule premium.

Le prix d'une mutuelle pour chien ou chat dépend de différents éléments:

l'âge de votre animal: plus il est âgé, plus le coût est élevé. Les prix des assurances varient de près de 35% entre les 1 an et les 10 ans de l'animal. Ce taux dépasse même 40% pour les chiens;

la race: certaines races comme les bouledogues français ou les persans sont plus fragiles et sujettes aux maladies;

l'état de santé: les antécédents médicaux de votre animal influent sur le montant de la cotisation.

Chaque contrat d'assurance santé impose ses propres règles

Avant de souscrire votre contrat, vous devez prêter attention aux éléments suivants:

le taux de remboursement: il s'agit du niveau de prise en charge de vos frais. Il peut varier de 50 à 100% selon la formule choisie;

le plafond de remboursement: certaines assurances fixent un montant maximal par an. Au-delà, vos frais ne sont pas pris en charge;

le montant de la franchise;

le délai de carence: il s'agit de la période suivant la souscription durant laquelle votre animal n'est pas couvert;

les exclusions de garantie.

Pourquoi souscrire une assurance responsabilité civile pour votre animal? Cette assurance n'est pas obligatoire, sauf pour les chiens de catégorie 1 et 2. Elle est généralement incluse dans votre assurance habitation. Toutefois, les chiens de catégorie 1 et 2 et les chiens de chasse peuvent être exclus. La plupart des assurances santé pour chien proposent un volet responsabilité civile. Si elle n'est pas incluse dans la formule, vous pouvez l'ajouter en option pour 2 ou 3 euros par mois. - les dommages corporels: frais de santé de la personne ou de l'animal blessé. - les dégâts matériels: indemnisation des dégradations de mobilier, vêtements, jardin; L'assurance responsabilité civile prend en charge les dommages causés par votre animal de compagnie à un tiers. Cela comprend:

À lire aussi:

Et si la sobriété n'était pas si économe?

Surconsommation: pour réprimer vos achats compulsifs, optez pour la méthode «BISOU»

Boulangeries, bars, boucheries… Les commerces de proximité les plus appréciés des Français