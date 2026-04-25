Quel avenir pour les animaux sur les plateaux de cinéma?

L'adoption par Hollywood des images de synthèse a joué un rôle immense dans la «mise au chômage» de ces animaux «acteurs». (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Dès ses débuts, le cinéma a utilisé les animaux comme des acteurs à part entière. Mais leur présence sur les plateaux se fait moindre avec l'essor des images de synthèse, tandis que les associations de défense des animaux œuvrent pour en finir avec des pratiques parfois maltraitantes.

L'histoire des acteurs non humains est longue et riche en anecdotes, de Luke, le chien de la star du cinéma muet Roscoe (alias Fatty) Arbuckle, aux colleys qui ont incarné Lassie au cinéma et à la télévision. L'ours Bart a accumulé plus de 20 apparitions au cinéma et à la télévision dans les années 1980 et 1990, tandis que d'innombrables chevaux ont contribué aux séries historiques qui inondent aujourd'hui les plateformes de streaming.

Mais les affaires ne vont plus aussi bien qu'avant pour les dresseurs qui se spécialisent dans la location d'animaux de toutes sortes aux productions cinématographiques et télévisuelles.

Selon The Hollywood Reporter , la tendance est présente depuis au moins vingt-cinq ans, et elle est due à un mélange d'activisme en faveur des droits des animaux et de progrès technologiques, ce que j'ai observé moi-même dans mes recherches sur les animaux à l'écran.

Moins de rôles à se partager

L'adoption par Hollywood des images de synthèse a joué un rôle immense dans la «mise au chômage» de ces animaux «acteurs». Depuis que Jurassic Park (1993) a osé mêler des dinosaures en computer-generated imagery (CGI) à des acteurs humains, de plus en plus d'animaux numériques sont apparus aux côtés des humains.

Mais d'autres facteurs ont accéléré cette tendance. La pandémie de Covid-19, les grèves des acteurs et scénaristes hollywoodiens de 2023 et une récente baisse du nombre de nouvelles séries télévisées ont entraîné une diminution du nombre de productions et de rôles disponibles, qu'ils soient destinés à des humains ou à des animaux.

Mais, même avant ces événements récents, des voix s'élevaient pour demander à Hollywood de réduire radicalement sa dépendance vis-à-vis des animaux de cinéma.

En 2012, The Hollywood Reporter (le même magazine spécialisé qui a récemment déploré une baisse des locations d'animaux) a publié un reportage répertoriant des incidents au cours desquels des animaux sont morts, ont été blessés ou ont été exposés à de graves dangers sur les plateaux. Ces productions ont néanmoins continué à arborer le célèbre crédit «No Animals Were Harmed» («Aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage») décerné par l'American Humane Association, quand bien même les animaux avaient été maltraités. L'American Humane Association a affirmé que ces incidents étaient tragiques, mais sans conclure qu'ils résultaient d'une négligence.

En 2016, l'association Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux (PETA) a publié les résultats d'enquêtes menées sous couverture documentant des conditions de vie inférieures aux normes et des problèmes médicaux non traités chez Birds & Animals Unlimited, qui gère des centres de dressage d'animaux pour le cinéma et la télévision. En 2024, l'organisation a détaillé les cas de négligence envers les animaux confiés aux soins d'Atlanta Film Animals. Les deux sociétés ont nié ces allégations.

Il existe bien sûr de nombreuses façons de réduire au minimum, voire d'éviter complètement, l'utilisation d'animaux réels au cinéma et à la télévision.

La Planète des singes : Les Origines et ses suites ont utilisé la capture de mouvement, c'est-à-dire des humains reproduisant les mouvements de personnages qui ont ensuite été transformés par images de synthèse en chimpanzés, gorilles, bonobos et orangs-outans.

Pour la production d'Ang Lee de 2012, l'Odyssée de Pi , les artistes en effets visuels ont créé des milliers d'animaux virtuels (cependant, un tigre du Bengale en chair et en os a également été sollicité et a failli se noyer, ndlr) , tandis que le réalisateur Darren Aronofsky a opté pour des animaux entièrement numériques, complétés par quelques accessoires réels, dans Noé , en 2014.

À contre-courant des tendances high-tech, le film d'horreur Primate (2025) a fait un retour aux sources sans recourir à de vrais animaux, en faisant appel à un artiste vêtu d'un costume et de prothèses pour incarner un chimpanzé enragé et meurtrier.

Les images de synthèse peuvent-elles désensibiliser les spectateurs à la violence envers les animaux?

Il existe sans aucun doute des dresseurs qui se soucient profondément de leurs protégés et respectent les meilleures pratiques en matière d'élevage. Mais il va de soi que moins il y a d'animaux en captivité, mieux c'est, et les récentes avancées en matière d'IA ont rendu les effets visuels et les images de synthèse encore plus réalistes et plus faciles à modéliser.

Cependant, le fait de remplacer des animaux en chair et en os par des créatures faites de pixels semble avoir ouvert la voie à des abus sans limites. Prenons l'exemple de la violence brutale dans les remakes de la Planète des singes , qui incluent des combats au corps à corps, le marquage au fer rouge et une scène de crucifixion.

Autrefois, le fait que les animaux présents sur le plateau soient réels freinait parfois les pulsions les plus sauvages des cinéastes; la violence était suggérée ou se déroulait hors champ dans des films familiaux comme Jody et le faon (1946) et Fidèle Vagabond (1957).

Parallèlement, des astuces de caméra et des accessoires ont été utilisés pour créer des scènes de cruauté envers les animaux dans de nombreux films, d' American Psycho (2000) à John Wick (2014).

Bien que les effets des médias violents sur les spectateurs soient notoirement difficiles à étudier, certaines données suggèrent que certains publics peuvent devenir insensibles aux conséquences réelles de contenus malsains et violents. On comprend aisément comment cette désensibilisation pourrait s'étendre au visionnage de scènes de cruauté envers les animaux à l'écran.

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Les spectateurs peuvent encore flairer le virtuel

Une approche hybride de la représentation des animaux à l'écran semble s'être imposée, utilisant ce qu'un chercheur a appelé, en référence aux chiens à l'écran, des «performances canines composites».

L'équipe à l'origine de la version 2025 de Superman , par exemple, a cherché à créer un chien réaliste, jusque dans les moindres poils ébouriffés. Mais il fallait qu'il défie la gravité et d'autres lois de la physique. Ils ont donc intégré juste assez d'animaux réels en préproduction pour animer une créature principalement en images de synthèse, le chien du réalisateur James Gunn servant de «modèle», ou de «référence» au super-chien Krypto.

Cette technique rappelle les méthodes des animateurs de Disney qui, face au défi de créer les personnages de Bambi (1942), se sont retrouvés dans une impasse. Ils ont donc étudié l'anatomie animale, photographié des cerfs dans la nature et dessiné des animaux amenés au studio afin de mieux capturer leurs mouvements sur le papier.

Mais lorsqu'il s'agit de films en prises de vues réelles ancrés dans la vie quotidienne, les animaux réels ont encore leur place sur le plateau. D'une part, il est généralement moins coûteux de faire appel à de vrais animaux. De plus, la plupart des animaux virtuels à l'écran ne sont tout simplement pas assez réalistes pour permettre la suspension totale de l'incrédulité qui fait la magie du cinéma.

C'est pourquoi, dans l'adaptation de 2025 des Mémoires d'Helen MacDonald, H Is for Hawk , les cinéastes auraient utilisé cinq vautours pour incarner Mabel, l'oiseau adopté par Helen (Claire Foy). C'est pourquoi le film Marty Supreme , nominé aux Oscars, mettait en scène toute une ménagerie d'animaux vivants, notamment un cheval, un chameau, un tatou, un chien, un lapin et même un lion de mer jouant au ping-pong. Oui, l'otarie de la scène était réelle, mais la balle ne l'était pas.

L'avenir des dresseurs et de leurs protégés semble dépendre de la qualité des effets visuels. Pour certains défenseurs des animaux (sans parler des animaux eux-mêmes, qui n'ont pas leur mot à dire sur leur travail), ce jour n'arrivera jamais assez tôt.

Les cinéphiles et les défenseurs des animaux, quant à eux, pourraient espérer un juste milieu: un avenir dans lequel seuls les animaux traités de manière éthique continueraient à apparaître à l'écran.

Par Cynthia Chris (Professor of Media Studies, City University of New York)

Cet article est issu du site The Conversation