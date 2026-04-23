Magasins U : les comptes fidélité piratés, l'enseigne invite ses clients à changer leurs mots de passe

Les comptes clients des magasins U ont été victimes d'une cyberattaque. (illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Les informations personnelles de plusieurs clients de la Coopérative U ont été dérobées lors d'une cyberattaque. Un mail a été envoyé aux détenteurs d'une carte de fidélité pour les informer de cette fuite de données, rapporte 01 Net mercredi 22 avril 2026.

L'information a été révélée publiquement sur X . « Malgré les mesures de sécurité en place, certains comptes ont fait l’objet d’un accès non autorisé » , a expliqué la chaîne de magasins dans son courriel. Les cybercriminels auraient collecté la civilité, le statut, l'identité, les adresses mail et postale, le numéro de téléphone et même le numéro de la carte de fidélité. Cependant, l'entreprise affirme que les données bancaires n'ont pas été consultées.

Choisir un mot de passe plus complexe

Comme le précise Capital , cela ne signifie pas que le pire est passé. En effet, les clients impactés pourraient être prochainement les cibles de tentatives de phishing. Les pirates informatiques pourraient envoyer de faux mails alléchants pour vous pousser à leur partager vos données personnelles. Coopérative U conseille à ses clients de modifier leur mot de passe le plus rapidement possible.

Pour cela, rendez-vous sur le site et renseignez votre email avant de cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe » . Un mail vous sera envoyé et vous pourrez troquer votre vieux mot de passe pour un nouveau, plus complexe.

Des cyberattaques en série

Ces dernières semaines, une vague de cyberattaques a été constatée en France et a touché de grandes entreprises comme Darty, Basic Fit ou encore Free. Dernièrement, 11,7 millions de comptes auraient été visités après le piratage de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).