Quand les réseaux sociaux incitent les jeunes femmes à tourner le dos à la pilule contraceptive

Une étude décrit un écosystème digital dans lequel l’autorité traditionnelle du gynécologue est remplacée par l’« expérience vécue », jugée plus authentique, des influenceuses et des pairs. (crédit: Adobe Stock)

Depuis plus de soixante ans, la pilule contraceptive orale combinée (COC) s'est imposée comme le symbole ultime de la libération féminine: une innovation médicale majeure ayant dissocié sexualité et procréation, et profondément transformé le paysage social du XXe siècle.

Pourtant, dans les arènes numériques des réseaux sociaux, cet héritage semble aujourd'hui systématiquement remis en cause. Un bouleversement majeur est en cours dans la manière dont les jeunes femmes perçoivent les risques pour la santé, l'autorité médicale et même la chimie de leur propre corps.

Le recul de la pilule contraceptive

Les données sont sans équivoque. En Europe occidentale, les taux de prescription de la pilule chutent fortement. En Allemagne, les chercheurs ont même forgé un terme pour décrire ce phénomène: Pillenmüdigkeit, ou «fatigue de la pilule». Entre 2011 et 2018, l'usage de la pilule diminue, par exemple de 16% chez les jeunes Allemandes, tandis que l'utilisation du préservatif augmente nettement. Au Danemark, entre 2010 et 2019, on observe une forte diminution de l'utilisation de la pilule. Elle est compensée, mais seulement de manière transitoire, par une augmentation du recours aux méthodes contraceptives réversibles de longue durée d'action, notamment les dispositifs intra-utérins hormonaux.

En France, on constate également un recul de la pilule contraceptive. Le dispositif intra-utérin est devenu la méthode la plus utilisée (par 27,7% des femmes de 18 à 49 ans qui avaient recours à un moyen de contraception), suivie par la pilule contraceptive (26,8%) et le préservatif (18,6%).

Qu'est-ce qui a changé? La réponse réside dans la «construction sociale des dangers», alimentée par l'ère des réseaux sociaux.

Des entretiens approfondis menés auprès de 19 jeunes femmes et d'une observation extensive des espaces numériques illustrent l'émergence d'un écosystème digital dans lequel l'autorité traditionnelle du gynécologue serait progressivement en train d'être remplacée par l'«expérience vécue», jugée plus authentique, des influenceuses et des pairs. À noter que cette étude a été menée auprès d'Allemandes et de Danoises.

Pour le cas particulier de la France, on observe que les attitudes négatives à l'égard de la pilule contraceptive se sont renforcées depuis le début des années 2010, notamment à la suite de controverses médiatisées («the French pill scare») qui ont contribué à une baisse de confiance dans la contraception hormonale et à une diversification des pratiques contraceptives.

Retours d'expériences de consultations chez le médecin

La révolte commence souvent dans le cabinet médical. Les patientes décrivent une expérience répétitive et clinique, où la pilule est prescrite «sans grande hésitation». Anne, l'une des participantes à l'étude, se souvient: «Elle m'a simplement donné une ordonnance pour la pilule» , sans discussion sur les alternatives ni sur les effets secondaires.

Pour de jeunes femmes qui considèrent leur santé comme un projet de vie central, cette approche routinière est perçue comme une négation de leur capacité d'agir.

Ce sentiment de négligence conduit à une profonde «délégitimation» des professionnels de santé. Dans l'étude, les patientes ne voient plus leurs médecins comme des experts neutres. Certaines personnes interrogées évoquent même une forme de cynisme, suggérant que les médecins prescriraient la pilule pour des «raisons financières» ou par refus d'entrer dans la complexité des besoins individuels.

Lorsque l'autorité médicale ne permet plus le dialogue, ces jeunes femmes se tournent vers des «réseaux de soutien féminisés» présents sur Instagram, TikTok ou YouTube. Les plateformes de ces médias sociaux constituent d'importants espaces de soutien informel pour les personnes souhaitant arrêter la pilule contraceptive, en diffusant des témoignages personnels, des récits d'effets secondaires et des conseils de transition vers des méthodes non hormonales.

Ces contenus, largement portés par des utilisatrices et des influenceurs plutôt que par des professionnels de santé (et donc non validés scientifiquement), contribuent à normaliser l'arrêt de la pilule et à renforcer des perceptions critiques à l'égard de la contraception hormonale, en particulier chez les jeunes femmes.

Des réseaux sociaux présentés comme des «contre-experts»

Dans l'univers des réseaux sociaux, l'information n'a plus besoin d'être recherchée: elle trouve elle-même son public. Des hashtags comme #MyPillStory («Mon histoire avec la pilule»), #StopThePill («Arrêter la pilule»), #HormoneFree («Sans hormone»), #NaturalBirthControl («Contrôle naturel des naissances») sont devenus des points de ralliement numériques autour desquels les utilisatrices partagent des récits souvent éprouvants: dépression, prise de poids ou encore sentiment de «lever d'un voile» après l'arrêt de la pilule. Pour une génération qui valorise le bien-être global, ces témoignages pèsent parfois davantage que l'assurance d'un médecin affirmant que la pilule est «sûre».

«Si un médecin homme vous dit que ça ne fait pas mal, et que moi je vous dis que si, je pense que vous devriez davantage me faire confiance» , explique Zarah, une participante à l'étude, qui a le sentiment croissant que l'expérience sensorielle personnelle prime sur les données cliniques.

Ce déplacement marque l'émergence de ce qui est présenté comme une «contre-expertise», sans l'être puisque les personnes qui se prononcent n'ont pas de formation médicale et ne sont pas habilitées à prodiguer des conseils de santé.

L'étude rend compte de situations dans lesquelles de jeunes femmes arrivent désormais aux consultations munies de listes de combinaisons hormonales, d'effets secondaires et de méthodes alternatives qu'elles ont elles-mêmes recherchées en ligne.

Sur Instagram, un vocabulaire négatif autour de la pilule

En France, la perception du « risque » évolue selon les réseaux sociaux, quand l'Agence officielle du médicament indique que «la pilule est une méthode très efficace (à plus de 90%)» et qu'elle «peut provoquer des effets indésirables. Ils ne surviennent pas systématiquement chez toutes les femmes.»

L'étude suggère que les réseaux sociaux, eux, ont déplacé l'attention. Au lieu de se concentrer sur ces événements rares, mais potentiellement sérieux, les discussions portent désormais sur des « ffets secondaires moins graves mais indésirables» qui affectent le bien-être mental et social au quotidien (variations d'humeur, maux de tête ou perte de libido).

Sur des plateformes comme Instagram, la pilule est de plus en plus souvent décrite à travers un vocabulaire négatif: «risquée», «nocive», voire «toxique». Le mot même d'«hormones» devient porteur de danger. Certaines participantes à l'étude décrivent la prise de la pilule comme une «injection massive d'hormones», percevant le médicament comme une «force redoutable», qui «perturbe le cerveau des femmes».

Cette «construction sociale des risques» fait apparaître la pilule comme une menace qui serait plus importante pour le soi-disant «équilibre naturel» d'une personne que le risque d'une grossesse non désirée. Et ce, sans s'appuyer sur les compétences de médecins, sages-femmes, psychologues ni d‘autres spécialistes formés à accompagner les femmes dans ce genre de situations qui ont à voir avec la santé physique et mentale.

Des boucles d'activation et de conditionnement

Les chercheurs ont synthétisé ces résultats dans un cadre d'analyse consacré à la «formation des attitudes liées à la santé». Selon eux, les réseaux sociaux fonctionnent à travers deux boucles:

La boucle d'activation: elle renforce le sentiment des femmes de pouvoir agir, ces dernières ayant l'impression de développer leurs connaissances en matière de santé, en les encourageant à développer une soi-disant contre-expertise et à s'engager dans l'activisme numérique.Si cet empowerment numérique peut aider à reprendre le contrôle de son corps, il introduit également de nouveaux risques. L'érosion de l'autorité médicale peut exposer les jeunes femmes à la désinformation et aux discours alarmistes. À ce propos, l'étude suggère qu'une simple amélioration en matière de communication médicale pourrait ne pas suffire à inverser la tendance, puisque le socle même de la confiance repose désormais sur les communautés numériques. La boucle de conditionnement: elle déplace la confiance depuis les institutions médicales vers les pairs, au risque d'enfermer certaines femmes dans des choix spécifiques par l'intériorisation d'«histoires d'horreur» partagées ou d'informations erronées, voire de désinformation partagée par leurs pairs.

Alors que la pilule contraceptive, «emblème de la libération des femmes» connaît une remise en question sans précédent, un véritable déracinement de l'autorité médicale est à craindre. À l'ère des réseaux sociaux, le choix contraceptif n'est plus seulement une décision médicale : il devient une interaction stratégique au sein d'un réseau mondial de pairs numériques.

Par Jennifer Takhar (Associate Professor of Marketing, SKEMA Business School) et Anna Schneider-Kamp (Associate Professor, University of Southern Denmark)

Cet article est issu du site The Conversation