Cadeaux de Noël : comment en finir avec le gaspillage du papier cadeau ?

Une fois vos cadeaux de Noël achetés, l'étape incontournable est celle de l'emballage. Que ce soit directement en magasin au moment de l'achat, ou chez vous à la maison, il semble impensable de ne pas offrir un cadeau joliment emballé dans un papier cadeau. Pourtant, alors que la chasse au gaspillage s'ancre dans les mentalités, certains essaient de trouver des alternatives…

Le papier n'est pas toujours un cadeau pour la planète

Les parents en plaisantent souvent : déchirer les emballages et jouer avec le papier cadeau semble souvent amuser les plus petits plus que le cadeau lui-même.

Plus généralement, que ce soit pour les petits ou pour les grands, l'usage veut que le cadeau que l'on offre soit soigneusement emballé dans un joli papier cadeau, qui maintiendra la surprise de son contenu jusqu'à son ouverture.

Certains apportent même un soin minutieux à leurs emballages, y ajoutant rubans, pompons, petites cartes etc. Une manière de montrer à l'autre le degré d'attention que l'on a porté jusqu'au bout à son cadeau.

Pourtant, dans les faits, le fameux papier cadeau, choisi avec tant de soin, finit inexorablement déchiré, roulé en boule puis jeté à la poubelle en quelques secondes.

Selon un chiffre de Citeo (1), en 2019, la France comptait environ 20.000 tonnes de papiers cadeaux consommés chaque année à la période de Noël, 60% des ventes annuelles du secteur ayant lieu à cette époque de l'année.

Le gâchis est donc évident, pour votre porte-monnaie comme pour les arbres abattus même si les papiers cadeaux en papier sont recyclables et peuvent être déposés dans le bac de tri.

De plus, les papiers cadeaux en plastique ou métallisés (ceux qui sont particulièrement brillants et qui résistent quand on les déchire) ne sont, eux, pas recyclables…

Bon à savoir : 85% des emballages de jeux et jouets sont recyclables. En cas de doute sur la marche à suivre, rendez-vous sur le Guide du tri .

Quelles alternatives au papier cadeau classique ?

Il pourrait certes être mal vu d'offrir vos cadeaux de Noël directement, sans emballage cadeau mais des alternatives existent :

Le furoshiki. Kesako ? Il s'agit d'une technique de pliage de tissu venue du Japon qui est utilisée pour transporter des objets ou emballer des cadeaux sans générer de déchets. De nombreux tutos sur internet vous permettront de découvrir cette alternative. Vous pouvez acheter des morceaux de tissus tout prêts ou utiliser des chutes de tissu que vous avez chez vous. La personne qui reçoit le cadeau pourra à son tour se servir du tissu pour emballer un prochain cadeau ou en faire autre chose.

Kesako ? Il s'agit d'une technique de pliage de tissu venue du Japon qui est utilisée pour transporter des objets ou emballer des cadeaux sans générer de déchets. De nombreux tutos sur internet vous permettront de découvrir cette alternative. Vous pouvez acheter des morceaux de tissus tout prêts ou utiliser des chutes de tissu que vous avez chez vous. La personne qui reçoit le cadeau pourra à son tour se servir du tissu pour emballer un prochain cadeau ou en faire autre chose. La récup'. Tote bags, pots en verre, boîtes à thé ou à biscuits en métal, nombreux sont les objets que pouvez utiliser ou réutiliser en les détournant de leur utilisation première pour y glisser vos cadeaux de Noël. Vous pouvez aussi utiliser des pages de vieux journaux pour confectionner un patchwork coloré tout en recyclant !

(1) «Tri et recyclage des emballages de cadeaux de Noël : ce qu'il faut savoir», Citéo, 20/12/2019.

