Le Guide Michelin va désormais décerner des « grappes » aux meilleurs vins de France

Le Guide Michelin va décerner des grappes aux meilleurs domaines viticoles à partir de 2026. (illustration) (Vinotecarium / Pixabay)

Après 125 ans à récompenser de leurs célèbres étoiles les meilleurs chefs du monde, le Guide Michelin étend désormais son savoir-faire à l’univers du vin. Dans un communiqué publié le 2 décembre 2025, le célèbre guide a annoncé la création de « La Grappe Michelin » , une nouvelle distinction destinée à récompenser les meilleurs domaines viticoles de la planète. Dès l'année prochaine, ces derniers seront classés, comme les restaurants, d'une à trois grappes, et d'une mention « recommandé » .

Premier millésime en 2026

Des inspecteurs spécialement sélectionnés pour leur expertise œnologique mèneront les évaluations. Ils noteront les domaines selon cinq critères d’excellence. Le premier concerne la « qualité de l’agronomie » : santé des sols, équilibre des ceps et soins apportés à la vigne. Vient ensuite la « maîtrise technique » en cave, c’est-à-dire la précision et la rigueur du processus de vinification.

L’identité du domaine sera également prise en compte. « Le Guide valorise les vigneronnes et vignerons qui créent des vins exprimant la personnalité, le lieu et la culture qui les ont façonnés » , peut-on lire dans le communiqué. L’équilibre du vin sera pour sa part évalué à travers « l’harmonie entre acidité, tanins, bois, alcool et sucrosité » . Enfin, « la constance » entrera en ligne de compte : les inspecteurs jugeront les vins sur plusieurs millésimes, afin de mesurer leur capacité à maintenir - voire améliorer - leur qualité, même lors d’années difficiles.

La toute première sélection de la Grappe Michelin est attendue en 2026 et s'intéressera à deux régions emblématiques du vignoble français : le Bordelais et la Bourgogne. Les domaines pourront obtenir d'une à trois grappes pour les meilleurs. Le Guide Michelin proposera aussi une sélection de domaines « recommandés » .