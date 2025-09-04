Produits d'hygiène et de beauté à prix cassés : Action séduit de plus en plus de Français

Action est une enseigne de plus en plus plébiscitée par les ménages français. (illustration) (analogicus / Pixabay)

Quand il s'agit d'acheter des produits d'hygiène et de beauté, les consommateurs français font confiance à Action. Le rayon des DPH (droguerie, parfumerie, hygiène) est l'un des principaux attraits du discounter. 68 % des ventes du réseau de magasins concernent en effet ce secteur, rapporte RMC Conso . Action rassemble en volume, en juin 2025, 14,2 % des achats en DPH des Français, selon la grande étude Conjoncture 2025 de NielsenIQ. C'est cinq points de mieux qu'il y a quatre ans.

Malgré ces bons chiffres, les enseignes classiques de la grande distribution règnent encore sur le secteur des DPH. Action n'obtient ainsi que 7,6 % des parts de marché. Un chiffre qui a tout de même triplé depuis 2021. Car dans une enseigne Action, le gel douche Ushuaïa est affiché à 1,59 euro contre 2,51 euros chez Intermarché, et tube de dentifrice Colgate Fresh coûte 1,29 euro contre 2,39 euros chez Carrefour.

Une progression des achats chez Action

La fréquentation d’Action est en progression constante depuis quatre ans. 49,6 % des Français sont acheteurs chez le discounter, soit 20 points de plus qu'en 2021. Cependant, les consommateurs vont moins souvent chez Action qu'ils ne se rendent au supermarché. Ils visitent les rayons 9 fois par an en plaçant 3,5 articles dans le panier de courses, note LSA .

Le pourcentage des dépenses annuelles d'un consommateur français chez Action est encore faible : 1,3 %. Ce qui s'explique par la faible part de produits alimentaires, tandis que la part d'achat des produits DPH dépasse les 14 %.