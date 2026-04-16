Prix du carburant : pour attirer les vacanciers, hôtels et campings offrent des cartes cadeaux

Avec la hausse des prix du carburant, les Français hésitent à s'éloigner pour les vacances. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

En dépit d’une baisse attendue des prix du carburant, de nombreux Français s’apprêtent à revoir leurs plans de vacances. Selon une étude du site Campings.com, relayée par RMC Conso , 75 % des sondés ont réduit leur budget d'été par rapport à 2025, et la moitié d’entre eux a déjà modifié sa destination pour partir moins loin. En outre, la tendance des « staycation », cet anglicisme mêlant « stay » (« rester ») et « vacation » (« vacances »), c’est-à-dire le fait de partir en congé près de chez soi, a le vent en poupe.

Des cartes carburant pour faire venir les vacanciers

Aussi, pour compenser ce manque à gagner, certains établissements touristiques proposent des coups de pouce sous forme de cartes carburant. Franceinfo cite l’exemple du camping « Les Plans », dans le Gard, qui offre à ses visiteurs des cartes de 25 à 75 euros pour les réservations effectuées avant le 31 mars, selon la durée du séjour. Une opération qui a nettement dopé l’activité : les réservations ont été multipliées par trois, selon le gérant.

D’autres initiatives émergent. À La Grande-Motte (Hérault), un camping a mis en jeu sur Instagram des cartes cadeaux de 30 à 60 euros via un concours. À Turquant (Maine-et-Loire), un hôtel offre quant à lui une carte carburant TotalEnergies de 20 euros pour toute nuitée réservée en avril.

Les plateformes suivent le mouvement

Signe de l’intérêt pour ce type d’offre, les plateformes de réservation leur emboîtent le pas. Les sites Camping-and-Co.com et Tripandco.com, qui regroupent quelque 40.000 annonces, ont lancé une opération de remboursement du carburant pour les réservations effectuées en avril en vue de l’été.

Le dispositif prévoit un remboursement progressif pouvant atteindre 10 % du prix du séjour, à partir de 50 euros pour une réservation supérieure à 500 euros. Et des initiatives similaires pourraient se multiplier dans les semaines à venir.