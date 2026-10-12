Pourquoi Nutri‑Score, labels et allégations ne suffisent‑ils pas à faire aimer les produits sains?

En alimentation, le jugement ne s’arrête pas à l’emballage. Au moment de la dégustation, le consommateur évalue aussi une sensation concrète liée au goût, à la texture, etc. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

Nutri-Score, applications de notation, labels… l'information est censée favoriser les produits de meilleure qualité nutritionnelle.

Mais rendre plus visibles les produits les plus sains, notamment par des indices sur les emballages, ne suffit pas toujours à susciter l'adhésion.

L'expérience sensorielle (liée au goût, à la texture, etc.) doit être améliorée avec les produits les meilleurs pour la santé pour qu'ils soient davantage choisis.

Avec l'appui des pouvoirs publics, nous n'avons jamais eu autant d'informations pour mieux manger: Nutri-Score, labels, allégations nutritionnelles ou encore applications de notation.

Cette évolution est utile. Elle rend l'information alimentaire plus visible, plus simple à comprendre et plus facile à comparer. Pourtant, une question demeure. Si nous sommes de mieux en mieux informés, pourquoi les produits meilleurs pour la santé peinent-ils encore à devenir des choix évidents, répétés et désirés?

Un décalage entre l'intention de manger sainement et ce que l'on consomme

Au-delà de la question du prix, de nombreuses enquêtes montrent que les consommateurs déclarent vouloir mieux manger. Cependant, lorsqu'il s'agit d'acheter concrètement un aliment, le goût demeure de loin le critère le plus déterminant pour 85% des consommateurs, devant la dimension santé, citée par 62% d'entre eux, si on en croit une enquête menée aux États-Unis.

Ce décalage entre l'intention de manger sainement et la recherche de plaisir n'est pas nouveau. Certains travaux scientifiques l'expliquent par ce que l'on appelle «la pénalité hédonique» des produits sains. Derrière ce terme, l'idée est simple. Dès qu'un aliment est présenté comme meilleur pour la santé, il est spontanément jugé moins gourmand et moins agréable, avant même d'être goûté. À l'inverse, un produit perçu comme moins sain semble souvent plus attirant. Avant même d'être goûté, il donne déjà l'impression d'être plus savoureux, plus généreux et plus plaisant.

Bien que cette explication de «la pénalité hédonique» soit éclairante, elle reste incomplète. Elle parle surtout de ce que le consommateur imagine avant l'achat, lorsqu'il ne connaît pas encore le produit.

Des aliments jugés sur des indices «extrinsèques» et «intrinsèques»

Or, en alimentation, le jugement ne s'arrête pas à l'emballage. Il se prolonge après l'achat, au moment de la dégustation. Une fois le produit goûté, le consommateur ne juge plus seulement une promesse. Il évalue aussi une texture, un arôme, un moelleux, une sécheresse, une dureté, une sensation concrète. Ces perceptions enrichissent son jugement et influencent ensuite son comportement futur, qu'il s'agisse de continuer à acheter le produit ou de s'en détourner.

C'est précisément ce point que notre étude, présentée en mai 2026 au 42e Congrès international de l'Association française du marketing, tente d'approfondir. Le problème d'adoption des produits plus sains ne vient pas seulement des croyances associées au «sain» avant l'achat. Il se construit aussi dans le temps, au fil de l'expérience de consommation.

Cette idée rejoint la théorie des indices intrinsèques et extrinsèques. Les indices extrinsèques sont les éléments qui entourent le produit comme la marque, le packaging, le label ou l'allégation nutritionnelle. Les indices intrinsèques correspondent aux caractéristiques du produit lui-même comme le goût, la texture et la saveur.

Cette théorie nous indique qu'avant l'achat, lorsque le consommateur ne connaît pas encore le produit, son jugement repose largement sur les indices extrinsèques qu'il peut percevoir. Ainsi, un Nutri-Score favorable, par exemple, peut rassurer. Une promesse santé peut attirer l'attention. Un label peut donner envie d'essayer. Ces repères jouent donc un rôle important dans le premier choix.

Néanmoins, après la dégustation, les choses changent. Les indices intrinsèques deviennent beaucoup plus déterminants car ils sont plus concrets, directement ressentis et immédiatement vérifiables à l'inverse des éléments extrinsèques qui restent plus abstraits pour le consommateur. C'est notamment le cas de la promesse de santé, plus difficile à évaluer au moment de la dégustation.

Pour aller plus loin dans cette réflexion, il nous fallait donc observer les consommateurs au moment où ils goûtent réellement le produit. Car c'est là que l'on voit si la promesse santé résiste encore face à l'expérience en bouche.

(On rappellera que le ressenti, positif ou négatif, lors de la dégustation d'un produit alimentaire n'est pas un indicateur de sa qualité nutritionnelle. On peut apprécier les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, de sel ou de matières grasses-les lipides, pour reprendre le terme scientifique- alors qu'en excès, leurs effets négatifs sur la santé ne sont plus à démontrer, ndlr).

Une expérimentation avec des barres de céréales chocolatées

Pour ce faire, nous avons mené une expérimentation sur une catégorie de produit courante: les barres de céréales chocolatées.

L'étude s'est déroulée en trois temps.

D'abord, les participants ont goûté quatre barres de céréales chocolatées à l'aveugle. Ils ne voyaient ni la marque, ni le packaging, ni aucune information nutritionnelle. Les produits étaient présentés de manière neutre. Les participants devaient simplement indiquer dans quelle mesure ils appréciaient chaque barre.

Ensuite, ils ont goûté à nouveau les mêmes produits, toujours à l'aveugle. Cette fois, l'objectif était de comprendre ce qu'ils ressentaient précisément en bouche. Les participants devaient donc évaluer plusieurs sensations: le moelleux, la dureté, le croustillant, la sécheresse, l'intensité aromatique, le niveau sucré, le caractère collant ou encore le côté fade.

Enfin, les participants ont dégusté une dernière fois les produits. Cette fois, deux des barres étaient présentées comme ayant un positionnement plus sain tandis que les deux autres étaient proposées sans cette mention. L'objectif était alors de déterminer si le fait de présenter un produit comme plus sain pouvait modifier son appréciation après dégustation.

Les résultats sont très parlants. D'abord, les barres les plus gourmandes (non saines) sont davantage appréciées que celles associées à une promesse plus saine. En revanche, le point le plus intéressant est que cette différence apparaît dès la dégustation à l'aveugle. Les participants ne savaient pas encore quelles barres étaient présentées comme plus saines. Leur jugement ne peut donc pas être expliqué par un préjugé contre les produits «sains».

De plus, nos résultats montrent que si les produits sains sont moins appréciés, ce n'est pas en raison de leur positionnement santé, mais parce qu'ils sont jugés, en bouche, comme plus secs, plus durs et trop croustillants. À l'inverse, les produits plus gourmands sont appréciés parce qu'ils offrent davantage de moelleux, une intensité aromatique plus marquée, un équilibre sucré plus satisfaisant et une texture plus agréable.

Enfin, lorsque l'information santé est révélée pour les barres «saines», les préférences ne changent pas significativement. Dire qu'un produit est meilleur pour la santé ne suffit donc pas à le rendre plus désirable une fois qu'il a été goûté. L'information nutritionnelle peut attirer l'attention, rassurer et donner envie d'essayer. En revanche, elle ne compense pas une expérience sensorielle décevante.

Repenser les stratégies pour encourager le manger sain

Ce résultat invite à repenser la manière dont on encourage le manger sain. Depuis plusieurs années, les politiques nutritionnelles reposent largement sur l'information. Mieux afficher, mieux expliquer, mieux comparer. Cette logique reste nécessaire. Le Nutri-Score, les labels et les allégations aident les consommateurs à se repérer dans une offre alimentaire complexe. Cela étant, ils ne garantissent pas, à eux seuls, l'adoption durable d'un produit.

Pour les pouvoirs publics et les acteurs de la santé nutritionnelle, l'enjeu est donc de dépasser une approche centrée uniquement sur l'information. Il ne suffit pas de rendre les produits plus sains plus visibles. Il faut aussi encourager des produits plus sains qui restent agréables à manger. Un produit mieux noté, mais perçu comme sec, dur ou fade, risque d'être essayé une fois puis abandonné.

Pour les industriels de l'agroalimentaire, l'enjeu est aussi commercial. Une promesse santé peut favoriser l'essai mais elle ne garantit pas le réachat si l'expérience sensorielle déçoit. L'adoption des offres plus saines se joue donc aussi dans l'expérience en bouche. Les marques doivent ainsi travailler les attributs qui pénalisent le produit, comme, dans notre étude, la sécheresse, la dureté ou un croustillant trop marqué.

Elles doivent aussi renforcer les sensations qui favorisent la préférence comme le moelleux, l'intensité aromatique, un équilibre sucré maîtrisé et une texture plus agréable. Cela passe par des ajustements concrets de formulation, par exemple en travaillant les liants, l'humidité perçue, la granulométrie, la structure du produit ou encore l'équilibre aromatique.

L'enjeu n'est pas seulement de rendre le sain visible. Il est de le rendre suffisamment plaisant pour qu'il trouve sa place dans les habitudes.

Par Raouf Zafri (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Cet article est issu du site The Conversation