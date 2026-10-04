Pourboire : pourquoi continuеr à récompenser un service déjà réglé alors que rien ne nous y oblige?

Même si un pourboire paraît illusoire, cet acte traduit une volonté de récompenser autant le travail que l’interaction sociale avec les serveurs et les serveuses. (crédit: Adobe Stock)

Un sourire, un soleil ou un smiley pour quelques euros de plus. En terrasse, un client termine son café. Le serveur apporte l'addition. En bas du reçu, un petit soleil est dessiné à la main. Le client sourit, paie… et laisse un pourboire un peu plus élevé que prévu. Cette scène paraît anodine. Pourtant, elle intéresse depuis longtemps les chercheurs en psychologie sociale, en économie et en gestion hôtelière. Pourquoi laisse-t-on un pourboire? Récompense-t-on vraiment la qualité du service? Ou bien d'autres mécanismes, plus discrets, influencent-ils notre comportement?

Nos recherches montrent que le pourboire ne dépend pas seulement de la qualité du repas ou de l'efficacité du serveur. Il révèle le poids des émotions, des normes sociales et du travail relationnel réalisé dans les métiers du service.

Mythe du client rationnel

Le pourboire apparaît en Europe au XVIIIe siècle avant de se diffuser dans les cafés, les auberges et les restaurants. Aux États-Unis, il devient progressivement un élément essentiel du salaire des serveurs.

Les économistes Örn Bodvarsson et William Gibson ont considéré le pourboire comme une forme d'évaluation du travail effectué. Le client récompenserait un bon service et pénaliserait une mauvaise prestation. L'idée semble simple: un bon service mérite une récompense. Le client serait capable d'évaluer objectivement la qualité de la prestation. Un serveur attentif, rapide et aimable recevrait davantage de pourboire.

Pourtant, les études menées depuis les années 1970 montrent une réalité plus complexe. Les consommateurs ne prennent pas leurs décisions de façon totalement rationnelle. L'Homo œcоnomicus est, une fois encore, remis en cause.

Autrement dit, le pourboire ne dépend pas uniquement de la prestation reçue. Ce constat remet en question l'image du consommateur parfaitement rationnel, capable d'évaluer objectivement une expérience. L'humeur du client, le contexte social ou l'ambiance du moment comptent aussi.

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Une pratique très culturelle

Le pourboire dépend fortement des normes sociales. Il reflète des règles collectives implicites, selon les environnements culturels et territoriaux.

Les clients donnent souvent cette gratification parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'il faut faire. Le geste permet de respecter les attentes sociales et de préserver une image positive de soi.

Aux États-Unis ou au Canada, ne pas laisser de pourboire peut être perçu comme un comportement impoli, voire moralement répréhensible. Au Japon, au contraire, cette pratique reste rare, voire franchement malvenue, selon les codes établis.

Dessiner un soleil en bas de l'addition

De nombreuses expériences ont étudié les facteurs qui influencent le montant du pourboire.

Des éléments propres au serveur et à son action peuvent augmenter les chances de recevoir un pourboire, mais également son montant, comme dessiner un soleil au bas de l'addition, écrire «merci» sur la note, sourire davantage, donner son prénom, toucher brièvement le client, adopter une posture plus proche, être maquillé quand il s'agit d'une femme ou encore porter une fleur dans les cheveux.

Des éléments extérieurs peuvent jouer un rôle dans la décision de laisser ou non un pourboire. Les clients se montrent souvent plus généreux lorsqu'il fait beau, quand une musique romantique est diffusée en fond sonore ou encore lorsque des messages évoquant l'altruisme sont imprimés sur la note.

Ces effets paraissent minimes. Ils sont pourtant observés dans les restaurants, les hôtels, les cafés ou les commerces. Surtout, ces facteurs influencent davantage le montant laissé que la qualité réelle du service.

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Travail relationnel des serveurs

La proximité sociale joue également un rôle important.

Quand un serveur se présente par son prénom, regarde le client dans les yeux ou personnalise l'échange, la relation paraît plus humaine. Même si la qualité technique du service et du repas ne change pas, le client peut avoir l'impression d'une expérience plus chaleureuse. Il récompense moins la performance objective que la qualité de l'interaction avec le serveur.

Ces résultats rejoignent les travaux de psychologie sociale montrant que nos décisions quotidiennes sont souvent influencées par des signaux subtils dont nous n'avons pas conscience. Le pourboire apparaît moins comme une décision strictement rationnelle que comme un comportement socialement situé.

Dans un restaurant, le serveur ne fournit pas uniquement une prestation technique. Il doit créer une expérience agréable. Sourire, maintenir le contact visuel, personnaliser la relation ou adopter une attitude chaleureuse font partie du travail attendu. La compétence relationnelle devient parfois aussi importante que l'efficacité de la prestation elle-même.

Le pourboire à l'ère numérique

Les paiements électroniques transforment cette pratique ancienne.

Avec les terminaux numériques, les clients voient apparaître directement des montants suggérés: 10%, 15% ou 20%. Ne pas gratifier le service devient un geste délibéré, une démarche volontaire qui rompt avec l'automatisme proposé par la machine. La dématérialisation du pourboire réduit l'écart psусhologiquе ressenti lors du paiement. Lorsqu'une option est proposée par défaut, beaucoup de personnes ont tendance à l'accepter.

Ce mécanisme peut générer des effets délétères. Le client peut se sentir contraint de laisser un pourboire, car il doit le faire sous le regard direct du serveur pendant la transaction, transformant ce qui était auparavant une décision intime en аctе public.

Ce sentiment de jugement et d'obligation peut induire un sentiment de mal-être et ne pas inciter le client à revenir dans ce restaurant.

Relations sociales du quotidien

Dans un environnement en constante évolution, les mécanismes sociaux conservent leur importance. Le pourboire révèle quelque chose de fondamental: nous chérissons l'illusion que nos choix découlent d'une raison pure et d'une volonté souveraine, alors qu'ils sont perméables aux circonstances ambiantes et aux conventions partagées par le groupe.

Avec l'essor de la «Gig Economy» (économie de la tâche ou économie des petits boulots, ndlr) et l'avènement des commandes en ligne, les serveurs et les livreurs voient leurs revenus stagner.

De plus en plus de points de vente proposent de régler à la commande et imposent de sélectionner l'option de laisser un pourboire avant même que la prestation ait été réalisée. Cela induit un sentiment d'injustice.

Nos décisions ne reposent pas uniquement sur une évaluation rationnelle de la qualité du service. Elles dépendent également de notre humeur, du contexte, des normes culturelles et des interactions humaines. C'est sans doute ce qui rend cette pratique si intéressante pour les sciences humaines et sociales. Derrière quelques pièces laissées sur une table se cachent des émotions, des conventions collectives et toute la complexité des relations sociales du quotidien.

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L'essentiel:

Le pourboire paraît être un petit geste banal de fin de repas au restaurant. Il révèle pourtant des mécanismes sociaux complexes.

La recherche en psychologie sociale met en lumière le poids prépondérant des émotions dans cette transaction commerciale.

L'avènement du terminal de paiement laisse entrevoir un avenir peu radieux pour le pourboire.

Par Céline Jacob (Université Bretagne Sud), Nicolas Guéguen (Université Bretagne Sud) et Norchene Ben Dahmane Mouelhi (ESCE International Business School)

Cet article est issu du site The Conversation