Pour booster votre niveau en langues, rééquilibrez vos révisions!

La méthodologie d'enseignement de Paul Nation propose une approche équilibrée de l'apprentissage des langues. (crédit : Adobe Stock)

En langues, rééquilibrer vos habitudes d'étude entre compréhension, expression, entraînements de grammaire et révisions de vocabulaire pourrait vous aider à faire de nets progrès plutôt que de simplement entretenir votre niveau.

Comment puis-je progresser en anglais? C'est une question que me posaient souvent mes étudiants quand j'enseignais en Corée du Sud. Ma première recommandation était simple : il faut y consacrer du temps et des efforts.

Cependant, eux comme moi ne pouvions nous satisfaire de ce conseil un peu simpliste. Apprenant moi-même le coréen et n'ayant atteint qu'un niveau intermédiaire après des années passées dans le pays, je comprenais leur frustration.

Pour les apprenants qui consacrent des heures chaque semaine à l'étude d'une deuxième langue, le chemin semble souvent interminable. Ils peuvent avoir l'impression de faire du surplace. Alors, leur dire de «rester calmes et de persévérer» ne semble pas le plus judicieux.

C'est après mon départ de Corée que mon niveau a fait un bond soudain. Cette révélation est arrivée trop tard pour que je puisse la partager avec les étudiants que j'ai suivis là-bas, mais d'autres pourront en bénéficier. En effet, j'ai découvert alors la méthodologie d'enseignement du linguiste Paul Nation qui propose une approche équilibrée de l'apprentissage des langues et cela m'a complètement fait changer de perspective. Il s'agit de considérer que l'enseignement des langues se répartit équitablement entre quatre volets essentiels que nous allons passer en revue.

Travailler ses capacités de compréhension

Cela implique d'être exposé à la langue cible par l'écoute et la lecture. Il ne s'agit pas seulement de comprendre globalement ce qui est dit ou écrit, mais de s'immerger vraiment dans les discours ou les textes. Regarder des films, découvrir des chansons ou des livres est un moyen d'améliorer ses capacités de compréhension.

Oser s'exprimer

Il est tout aussi important de parler que d'écrire dans la langue qu'on étudie. Produire des énoncés contribue à consolider les connaissances et à renforcer la confiance en soi.

Les apprenants devraient rechercher des occasions de converser avec d'autres utilisateurs de la langue qu'ils apprennent, et pas seulement avec des locuteurs «natifs». Écrire des courriels ou même créer un blog peut également être utile.

Consolider les connaissances de base

Apprendre la structure de la langue repose sur des méthodes plus traditionnelles telles que les exercices de grammaire, les fiches de vocabulaire et les exercices de prononciation. Bien que ces activités aient acquis la réputation malheureuse, et peut-être injuste, d'être fastidieuses, elles sont essentielles pour acquérir des bases solides, quelle que soit la langue.

Il n'est pas non plus nécessaire que l'apprentissage soit aride et ennuyeux : vous pouvez en faire un jeu. L'un des avantages motivants de cette facette des apprentissages est la clarté avec laquelle les progrès peuvent être constatés alors que les avancées en matière d'écoute ou d'expression orale sont plus compliquées à détecter au jour le jour.

Les jeux linguistiques et les applications permettant d'approfondir le vocabulaire et la grammaire peuvent être amusants et enrichissants, tout en procurant un sentiment d'accomplissement. Hier, vous ne connaissiez peut-être que 47% des éléments de vocabulaire, mais aujourd'hui vous avez obtenu un score de 72%.

Gagner en aisance

Enfin, il s'agit de s'entraîner à utiliser la langue de manière fluide et rapide sans avoir à faire de pause pour réfléchir. On peut par exemple organiser des sessions chronométrées de pratique de la conversation, d'exercices de lecture rapide ou d'exercices de discours impromptus.

Notez qu'il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur la fluidité de parole. Si la lecture et l'écriture restent des processus fastidieux, les apprenants voudront-ils les pratiquer très souvent? Probablement pas. C'est pourquoi favoriser la fluidité facilite encore plus l'apprentissage de la langue.

En intégrant ces différents volets de manière égale dans votre routine d'étude, même en dehors de la salle de classe, le chemin vers la maîtrise d'une langue devient plus clair et plus structuré. Si vous vous sentez bloqué dans votre parcours, arrêtez-vous sur vos habitudes d'apprentissage.

Utilisez-vous principalement des cartes pour le vocabulaire et la grammaire? Cette activité est utile, mais ne devrait représenter qu'environ 25% de votre temps d'apprentissage total. Vous regardez principalement des films? Là encore, réfléchissez à la manière dont vous pourriez équilibrer cet entraînement à la compréhension (si c'est ainsi que vous les utilisez) avec les activités d'apprentissage dans les autres domaines : grammaire, conversation…

Il n'est pas nécessaire que chaque session d'étude comprenne les quatre volets cités plus haut. Mais votre parcours doit globalement prévoir un temps plus ou moins égal pour chacun d'entre eux.

En ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé à transmettre la méthode de Paul Nation à mes étudiants en linguistique appliquée au Royaume-Uni, j'ai pris conscience du fait que la majeure partie de mon propre apprentissage du coréen se concentrait sur les bases de la langue.

J'ai donc mis de côté mes fiches de vocabulaire et j'ai commencé à lire et à regarder des romans et des films coréens. Bien que je ne vive plus en Corée, où j'avais l'avantage d'être immergée dans cette langue, mes compétences ont fortement augmenté. Cela nous a surpris, mes amis coréens et moi-même, lorsque j'y suis retournée pour des visites.

Pour ceux qui, comme moi, ont l'impression de stagner dans leur apprentissage des langues, rééquilibrer ses habitudes de révision pourrait bien être la clé pour dépasser enfin le plateau du niveau intermédiaire.

Par Jill Boggs (Senior Lecturer in Applied Linguistics, Swansea University)

A lire aussi:

Plastique, art et militantisme: comment les artistes des zones polluées transforment la crise écologique en oeuvres

Un entrepreneur lance un Laser Game itinérant

Comment notre cerveau nous fait aimer une musique (ou pas)

Cet article est issu du site The Conversation