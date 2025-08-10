 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Possédez-vous l'un de ces vinyles qui valent aujourd'hui une petite fortune ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 10/08/2025 à 16:30
Temps de lecture: 2 min

Certains vinyles rares valent aujourd'hui de l'or. (illustration) (Pixabay / Bru-nO)

Certains vinyles rares valent aujourd'hui de l'or. (illustration) (Pixabay / Bru-nO)

Les vinyles reviennent en force depuis plusieurs années. Certains collectionneurs sont prêts à dépenser des dizaines de milliers d'euros pour mettre la main sur des albums mythiques.

La nostalgie, ça peut rapporter gros. Après avoir connu ses heures de gloire dans la 2e moitié du XXe siècle, le disque vinyle est redevenu tendance ces dernières années, notamment du côté des collectionneurs. Ces derniers sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour acquérir la perle rare. Voici plusieurs disques célèbres qui sont les plus cotés sur le marché, d'après Discogs et Popsike.

Kind of Blue – Miles Davis (1959)

Ce véritable classique a circulé à l'époque à plus de 4 millions d'exemplaires partout dans le monde. Devenu l'un des albums «standards» du jazz, il n'a jamais cessé d'être populaire. Le pionnier du Modal Jazz, à travers des titres comme So What , Flamenco Sketches et Blue in Green , peut ainsi se négocier aujourd'hui dans ses versions les plus rares jusqu'à 3.000 euros selon Popsike .

Yesterday and Today – The Beatles (1966)

Le 10e album américain des Beatles, publié en juin 1966 par Capitol Records, est en réalité une compilation de plusieurs chansons provenant de trois de leurs albums britanniques. Cette compilation est notamment célèbre pour la photo de la pochette, dont la première version a été jugée malsaine. Rapidement retirée du marché, elle peut aujourd'hui se vendre à plus de 20.000 euros.

Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969)

Le premier album de Led Zeppelin, qui porte simplement le nom du groupe, est bien évidemment iconique, d'autant qu'il comporte des classiques, comme Good Times, Bad Times , Communication Breakdown et Babe I'm Gonna Leave You . Toutefois, il l'est encore plus dans une version exceptionnelle produite au Royaume-Uni, dans laquelle le titre a été écrit en turquoise. Son prix peut avoisiner les 8.000 euros d'après Popsike .

Diamond Dogs – David Bowie (1974)

Sorti dans une période trouble de l'artiste, cet album a néanmoins connu un large succès en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cette œuvre aux thèmes sombres et complexes a vraisemblablement inspiré par la suite les mouvements punk et gothique. Pour ajouter de la valeur au vinyle, une version a été publiée avec une couverture représentant un homme avec un corps et des parties génitales de chien. Sa valeur tourne autour des 20.000 euros .

The Black Album – Prince (1987)

Si cet album de Prince est bien évidemment mythique, c'est là aussi une version particulière qui est recherchée par les collectionneurs. Quelques jours avant sa parution, l'artiste a en effet voulu détruire l'intégralité des milliers d'exemplaires qui avaient déjà été produits. Les quelques vinyles restants de ce premier pressage interrompu au Canada en 1987 se sont déjà vendus à plus de 25.000 euros , d'après Discogs .

© Boursorama avec Newsgene

