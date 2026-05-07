Coupe du Monde 2026 : l'album Panini « le plus grand de l’histoire » est sorti ce mercredi

L'album Panini du Mondial 2026 est sorti ce mercredi 6 mai. (illustration) (Pixabay / PhotoEnduro)

La Coupe du monde de football approche. Panini nous met déjà dans le bain avec le lancement, ce mercredi 6 mai, de son album de vignettes consacré au Mondial 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Il s’agit de la 15e édition éditée par la société italienne, née en 1970 lors du Mondial au Mexique, rapporte RMC Conso .

Cet album est « le plus grand de l’histoire » , affirme Panini. Cette année, 48 équipes sont en effet qualifiées au lieu de 32 auparavant. L’album passe ainsi à 112 pages. Chaque sélection dispose de 18 cartes de joueurs, d’un logo et d’une photo de groupe, auxquels s’ajoutent 68 stickers spéciaux sur l’histoire de la compétition et 20 stickers rares dits « Extra », les plus recherchés par les collectionneurs.

Neymar absent de la sélection brésilienne

Hugo Ekitiké apparaît ainsi dans la liste malgré sa blessure et son absence annoncée pour la compétition. À l’inverse, Neymar n’apparaît pas pour le Brésil. Un mauvais présage pour la star auriverde ? En juin, Panini prévoit d’ajouter environ 120 vignettes afin d’intégrer des joueurs finalement convoqués ou de remplacer les blessés.

L’album est vendu 3,50 euros dans sa version classique, 12 euros pour une couverture cartonnée premium et 15 euros pour les éditions dorée ou argentée. La pochette de 7 à 8 vignettes coûte 1,50 euro. Compléter l’album en ne comptant que sur la chance, sans échanger les doubles, coûterait 2 328 euros selon l’expert économique du football britannique Kieran Maguire. En misant sur les échanges entre collectionneurs, le coût tomberait entre 272 et 321 euros.