Poiscaille et autres bons plans pour acheter du poisson à bas prix

Il est possible de manger du poisson frais et durable sans se ruiner. Entre initiatives éthiques et circuits courts, des alternatives à la poissonnerie classique fleurissent. Parmi elles, la start-up innovante Poiscaille met en avant des espèces moins connues et souvent boudées à des prix imbattables. Tour d'horizon des bons plans pour consommer de la mer autrement.

Poiscaille démocratise le poisson moche avec des prix très abordables

«Adopte un poisson moche»: c'est le nom de l'opération lancée par la start-up Poiscaille, spécialisée dans la vente de casiers de produits de la mer. C'est une manière pour les consommateurs de découvrir de nouveaux poissons à des prix extrêmement abordables. Comptez 1,50 euro les 500 grammes de vieille, 1,50 euro également pour les 3 kilogrammes de congre, les 800 grammes d'araignée de mer, les 1,2 kilogramme de mulet ou les 200 grammes de chinchard et de tacaud. Les prix sont encore plus bas pour les personnes souscrivant à l'abonnement chez Poiscaille. Il existe 3 formules différentes permettant d'obtenir des paniers de poissons. Un panier composé exclusivement de poissons nobles, comme le bar ou le lieu jaune, est proposé à 24,90 euros . Un autre mixte, avec quelques espèces moins nobles, coûte 22,90 euros . Le dernier entièrement composé de poissons dits «moches» est à 18,90 euros . La start-up souhaite ainsi faire connaître au grand public des poissons pas toujours esthétiques mais délicieux.

Poiscaille défend une pêche équitable face à une concurrence plus classique

L'entreprise fonctionne comme une AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) pour les produits de la mer. Tous les jours, le site propose des combinaisons de 15 à 30 poissons différents pêchés le jour même. Ces ventes ont lieu entre 19 heures et 22 heures. Trois formules d'abonnements existent: un abonnement hebdomadaire à 19 euros , le bimensuel à 22,90 euros et mensuel à 24,90 euros . Outre sa volonté de faire connaître de nouveaux poissons au public, Poiscaille se distingue aussi par son engagement envers une pêche durable et éthique, en rémunérant les pêcheurs partenaires à un prix supérieur de 20 à 30% par rapport au marché.

La concurrence se diversifie sur le marché du poisson en ligne

La start-up n'est pas la seule en France à délivrer ce type de service. La poissonnerie Paon propose un système de livraison partout en France. On y trouve uniquement des espèces dites «nobles» et la facture peut vite être élevée. Le constat est le même pour le site Ma Poissonnière . Le site Godaille , lui, propose des box de poissons à un prix plus abordable. Pour 42 euros , vous bénéficiez de 4 kilogrammes de poissons de saison. Les prix peuvent aller jusqu'à 79,90 euros la box de 3 kilogrammes de lotte ou de turbot.

Les AMAP maritimes renforcent l'accès à des produits frais et abordables

Pour des produits plus diversifiés et surtout moins chers, vous pouvez vous tourner vers les AMAP de poissons comme le GIE des Pêcheurs de l'île d'Yeu . D'octobre à juin, ce collectif propose des colis issus de ses filets de pêche composés de daurades, merlans, lieus jaunes ou encore de thazards pour 35 euros le colis de 2,5 à 4,5 kilogrammes. Les Pays de la Loire sont connus pour leurs AMAP de fruits de mer ( AMAP de l'Hippodrome , AMAP poisson du centre , AMAP poisson de Nantes est ).

Le poisson durable soutient la santé et favorise l'environnement Les poissons et les fruits de mer apportent aussi des vitamines D, B2, B6, B1 et A. Il vaut mieux en manger deux fois par semaine. On peut alterner un poisson gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau avec du colin, du merlu ou du cabillaud. Il faut consommer du poisson «durable» pour notre santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ( Anses ) rappelle ce point. Les poissons apportent des acides gras oméga-3. Ces derniers aident la rétine, le cerveau et le système nerveux à se développer et à bien fonctionner. Les poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau en contiennent beaucoup. Le cabillaud apporte du fluor, de l'iode et du sélénium. Le sélénium agit comme un antioxydant. Il soutient le système immunitaire. L'iode aide à produire des hormones thyroïdiennes. Ces hormones gèrent la croissance et la maturation des cellules. L'iode régule aussi les dépenses d'énergie et la fabrication des protéines.

