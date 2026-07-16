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Pochettes étanches, coffre-fort de plage, casiers : ces solutions pour aller vous baigner l'esprit tranquille à la plage
information fournie par Boursorama avec Newsgene 16/07/2026 à 15:14
Temps de lecture: 1 min

A la plage, certains objets peuvent vous permettre de sécuriser vos affaires lorsque vous allez vous baigner. (illustration) (NadineDoerle / Pixabay)

A la plage, certains objets peuvent vous permettre de sécuriser vos affaires lorsque vous allez vous baigner. (illustration) (NadineDoerle / Pixabay)

Un moment de détente sur la plage peut vite se transformer en galère en cas de vol de ses effets personnels. Heureusement, des entreprises ont développé des solutions pour aller se baigner l'esprit tranquille.

C’est la hantise de nombreux vacanciers : laisser ses affaires sur la plage le temps d’une baignade et se les faire voler. Heureusement, de nombreuses solutions, plus ou moins chères, existent pour limiter les risques. Certaines municipalités ont par exemple installé des casiers de plage, rapporte RTL . Une solution qui permet de sécuriser ses affaires pour quelques euros. Mais elle est encore peu développée en France.

Si vous préférez garder vos affaires avec vous, il est possible d’opter pour des pochettes ou bananes étanches que vous pourrez emporter avec vous dans l'eau. Des modèles souvent petits pour ne mettre que quelques objets : clefs, portefeuille, téléphone. Des maillots de bain avec des poches étanches sont commercialisés. Là en revanche, le prix est beaucoup plus élevé. Il faut compter 130 € pour ceux de la marque Mouiller le maillot par exemple.

Coffre-fort et chariot

Autre alternative : le coffre-fort de plage, avec des sociétés comme Safe Box for Beach. Il prend la forme d’un sac qui doit être rempli de sable et accroché à un piquet. Lesté, il atteint 30 kg et émet une alarme en cas de tentative de vol. Prix minimum : 50 €, avec un cadenas qui peut être utilisé à d’autres occasions. Un coffre-fort multifonction est également commercialisé par Free2Go, indique TF1 . Il repose sur un sac à dos qui peut se transformer en socle de parasol ou en table d’appoint.

Capital présente enfin un chariot 3-en-1 proposé par Paco Soleil. Il est équipé d’une batterie solaire et d’un support pied de parasol, d’un compartiment isotherme et d’un cadenas pour garder ses affaires en sécurité.

© Boursorama avec Newsgene
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