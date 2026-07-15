Savoir nager est essentiel, mais ne suffit pas à prévenir les noyades

Courants et vagues changent les points de repère acquis en piscine. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Durant l'épisode caniculaire du mois de juin en France, le regain de baignades dans les espaces naturels, mais aussi en ville s'est accompagné d'une hausse marquée des noyades. Si la maîtrise des techniques de natation ne protège donc pas de tous les risques en milieu naturel, comment développer concrètement les réflexes de prévention nécessaires à tous les âges?

Depuis le 18 juin 2026 en France, le ministre l'intérieur Laurent Nuñez a annoncé le décès par noyade de 74 personnes durant une période marquée par un épisode caniculaire. Comme le montrent les données de la surveillance épidémiologique des noyades menée par Santé publique France (2025), les épisodes de fortes chaleurs s'accompagnent d'une augmentation du nombre de noyades, dans la mesure où un plus grand nombre de personnes se baignent pour se rafraîchir.

Pour autant, une fois encore, d'aucuns attribuent ces noyades au fait que les Français ne sauraient pas nager du fait du manque de piscines permettant d'enseigner la natation.

Cette explication, souvent avancée dans le débat public, est-elle, à elle seule, suffisante pour comprendre et endiguer cette hécatombe?

Différencier cause et corrélation

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1.418 noyades ont eu lieu en France, dont 409 ont été suivies de décès. Ces chiffres pour l'été 2025 sont en hausse par rapport à la même période en 2024, où il y avait eu 1.246 noyades et 350 décès.

Les décès par noyade en cours d'eau ou plans d'eau ont représenté environ la moitié de ces décès, quel que soit l'âge. Pour les autres lieux, les décès par noyade ont davantage eu lieu en piscine privée en ce qui concerne les mineurs et en mer en ce qui concerne les adultes.

Bien que nous ne disposions pas encore de données précises sur les noyades de juin 2026, il semble qu'il s'agit principalement d'adolescents et de jeunes adultes masculins dans des lieux de baignade non surveillés, voire interdits. Si l'on se réfère aux bilans des années précédentes, nous savons que le fait de ne pas savoir nager était en cause dans 10% des décès par noyade.

Dès lors, l'idée selon laquelle il existerait une forte corrélation entre le fait de ne pas savoir nager et se noyer mérite d'être nuancée. Dans la grande majorité des cas, les gens se noient dans des contextes où la maîtrise des techniques de nage ne prémunit ni contre les dangers propres à l'environnement (courants, vagues, variations de profondeur, température de l'eau, obstacles, etc.), ni contre les erreurs d'appréciation ou les comportements à risque.

Si le fait de ne pas savoir nager représente indéniablement un facteur de risque, il ne saurait, à lui seul, expliquer la survenue des noyades. Celles-ci résultent le plus souvent d'une combinaison de facteurs individuels, environnementaux et comportementaux.

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L'apprentissage et la question des équipements

Face à un parc de piscines publiques vieillissant et particulièrement énergivore, l'État et les collectivités territoriales doivent poursuivre la mobilisation engagée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu (2019-2022) en faveur de l'apprentissage de la natation et du développement des équipements. L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'apprendre à nager dans le cadre scolaire, au sein du milieu associatif et à l'échelle des communes.

Or, la situation n'est pas homogène d'un territoire à un autre. Par exemple, entre la Seine-Saint-Denis et le reste de la France, malgré une hausse des ressources publiques consacrées au savoir-nager et aux équipements, l'écart par rapport à la moyenne nationale (86 %) continue de croître. Entre 2012 et 2023, on relève une baisse de 20 points de la maîtrise du savoir nager en dix ans (66%) qui interroge l'organisation d'une éducation aquatique de qualité.

D'un autre côté, on ne compte plus les fermetures de piscines en raison de leur état de délabrement. Selon les estimations, il manque environ 400 piscines pour permettre un apprentissage plus massif de la natation et réduire ainsi les inégalités d'accès sur le territoire national.

Le développement de centres aquatiques et parcs de loisirs ne doit pas masquer une réalité préoccupante: la France manque aujourd'hui de piscines «basiques», c'est-à-dire d'équipements prioritairement pensés pour l'apprentissage de la natation et l'entraînement. Sans compter l'augmentation des dépenses, à la charge des collectivités, que supposent le déplacement des scolaires sur des piscines de plus en plus éloignées des établissements et sous tension pour obtenir des créneaux.

Comme le réclame le champion olympique Alain Bernard, il faudrait déployer « un plan Marshall » pour équiper de manière plus homogène la France de ce type de bassins. À l'heure où, face au réchauffement climatique, nous observons un regain d'intérêt pour la baignade urbaine et l'apprentissage de la natation en milieu naturel.

Bien que limitées dans l'espace et le temps et à rebours de l'histoire de l'enseignement de la natation scolaire, ces tendances sont légitimes et intéressantes. En miroir de ce qui se fait à l'étranger depuis déjà de nombreuses années (Danemark, Allemagne), elles offrent l'occasion, en plus des piscines, de pouvoir se baigner au cœur des villes, comme à Nantes et Paris, et d'apprendre à nager en analysant son environnement de nage naturel et tenir en conséquence les bonnes conduites face aux risques et vicissitudes d'un espace ouvert, en étant surveillés par des professionnels qualifiés.

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Mettre l'accent sur la prévention

Inscrit, depuis 2006, dans le socle commun de connaissances et de compétences du collège, le savoir-nager est une priorité nationale qui s'inscrit dans le prolongement de l'aisance aquatique développée à l'école primaire. Or, selon les résultats fournis par le projet européen «Aquatic Literacy For All Children» (ALFAC), les enfants français ont un retard significatif par rapport aux standards européens. S'ils présentent un niveau inférieur dans les habiletés motrices aquatiques de base, ils progressent avec l'âge, sans toutefois combler l'écart avec les autres pays.

Comme le soulignent les travaux en matière de littératie aquatique, c'est-à-dire la capacité à évoluer en sécurité, avec confiance et plaisir dans le milieu aquatique, la prévention de la noyade fait encore souvent défaut dans les programmes de formation chez les 4 à 12 ans tant du côté des parents que des apprenants.

Les jeunes sont sensibles à un discours préventif même dès leur plus jeune âge. Du côté de l'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS), il repose sur l'enchainement, sans lunettes de natation, de 9 actions. Sa validation atteste de la maîtrise des compétences permettant d'évoluer en sécurité dans un milieu surveillé et fermé. En outre, il comprend l'enseignement d'un ensemble de connaissances et d'attitudes qui relève de la prévention:

savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème;

connaître et respecter les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé;

savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels l'ASNS permet d'évoluer en sécurité.

Selon nos observations, ces dimensions ne sont pas suffisamment prises en compte et certifiées pour apprendre à l'élève à en faire un bon usage en fonction des lieux: piscine publique, piscine privative, espaces naturels surveillés ou non, etc. Pourtant, nous disposons aujourd'hui d'un ensemble d'outils pédagogiques qui permettent de prévenir et éduquer aux dangers de la baignade.

Adapter les baignades selon les âges de la vie

En ce qui concerne les noyades chez les adultes en 2025, par rapport à 2024, le nombre de noyades suivies de décès en mer a augmenté de 20% et avec l'âge. En matière de prévention, il faut les sensibiliser au fait de faire évoluer leur manière de se baigner aux différents âges de leur vie. Par exemple, au lieu de nager en mer en s'éloignant de la plage pour aller rejoindre la bouée des 300m, il devient plus raisonnable de nager parallèlement à la plage.

En vieillissant, il faut pas hésiter à demander l'avis d'un professionnel pour adapter sa nage à son état de santé et à sa condition physique avant de s'aventurer trop loin et trop longuement.

Réduire les noyades à une seule question de savoir-nager ou de déficit d'infrastructures revient à occulter la complexité du phénomène. Les circonstances de survenue des noyades mettent également en jeu d'autres facteurs: la surestimation de ses propres capacités, la méconnaissance des risques liés aux milieux aquatiques, les comportements à risque, la consommation d'alcool, les conditions environnementales, ou encore l'absence d'une véritable culture de la prévention en fonction des âges de la vie.

Dès lors, la lutte contre les noyades ne peut se limiter au seul apprentissage des techniques de nage; elle suppose également le développement d'une véritable éducation à l'aisance aquatique, à la gestion du risque et à la prise de décision dans des espaces surveillés ou non par des professionnels qualifiés. Également exposée aux conséquences des épisodes caniculaires, cette profession est sous tension et mérite la plus grande attention de la part des pouvoirs publics et le respect des baigneurs/nageurs.

Par Emmanuel Auvray (Enseignant à l'UFR STAPS, Chercheur associé à l'équipe Histemé, Université de Caen Normandie)

Cet article est issu du site The Conversation